Emiliano e Triggiani al Kursaal per “Custodire la Casa Comune”: due giorni tra giovani, ambiente e fede per il futuro del Pianeta

BARI - Due giornate dense di incontri, riflessioni e impegno civile: il 21 e 22 maggio il teatro Kursaal Santalucia di Bari ha ospitato l’evento “Custodire la Casa Comune per l’armonia del Pianeta”, promosso da Arpa Puglia con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Un’occasione importante per connettere fede, scienza e società nella sfida globale della tutela ambientale, nel solco dell’enciclica Laudato si’ e del Giubileo 2025. Proprio oggi, 22 maggio, il focus si è spostato sul protagonismo delle nuove generazioni, con una mattinata interamente dedicata agli studenti baresi, che hanno animato un confronto vivo e partecipato con interventi, domande e riflessioni.

Emiliano: "Puglia all’avanguardia nella tutela ambientale"

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenuto al Kursaal, ha ricordato gli impegni assunti dal governo regionale: “Siamo la Regione con il mare più pulito d’Italia grazie a un sistema di depurazione tra i migliori. Abbiamo bonificato i siti contaminati come l’ex Fibronit e sostenuto la decarbonizzazione dell’ex Ilva. ARPA Puglia è un punto di riferimento nazionale, a cui è affidato anche il controllo sull’acciaieria di Taranto. La nostra sfida è proseguire su questa strada con competenza e visione”.

Triggiani: “I giovani sono al centro della strategia per l’ambiente”

L’assessora all’Ambiente Serena Triggiani ha evidenziato l’importanza dell’educazione ambientale: “La Costituzione ci parla di un diritto all’ambiente. Noi dobbiamo garantire ai giovani azioni concrete, partendo da oggi: dalla raccolta differenziata alla tutela dei mari, tutto concorre a formare cittadini più consapevoli”.

Dialogo con gli studenti e interventi di rilievo

La mattinata ha visto la partecipazione attiva degli studenti di diversi istituti baresi — tra cui il liceo “Flacco”, lo “Scacchi”, il “Panetti-Pitagora”, l’“Elena di Savoia-Calamandrei” e il collegio Ipe — che hanno rivolto domande e sollecitazioni ai relatori, stimolando un confronto intergenerazionale.

L’attore Ettore Bassi, presente per coinvolgere i ragazzi con uno storytelling ispirazionale, ha ricordato: “I giovani devono sentirsi protagonisti e responsabili. Anche piccoli gesti quotidiani possono cambiare il mondo”.

Bruno (Arpa): “Ora è il momento di agire”

Il direttore generale di Arpa Puglia Vito Bruno ha sottolineato: “Abbiamo dedicato questa giornata ai giovani, accogliendo l’invito di papa Francesco: fatevi ascoltare. E noi siamo qui per ascoltarli, dialogare e agire”.

Un evento nel cammino verso il Giubileo 2025

“Custodire la Casa Comune” si inserisce nel percorso “Filo verde per un Giubileo sostenibile”, promosso dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), con eventi in tutta Italia per unire spiritualità ed ecologia, scienza e responsabilità sociale.

Il messaggio è chiaro: la cura del creato non può più aspettare. E il futuro — oggi più che mai — passa anche dai giovani.