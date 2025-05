Europei di Basket 2029: Spagna, Grecia, Estonia e Slovenia i Paesi ospitanti. Inaugurazione al Santiago Bernabeu

Gli Europei di Basket delsi disputeranno in. La decisione è arrivata ufficialmente dalla, la Federazione Internazionale del basket, al termine della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi nel pomeriggio di, in Lettonia.

Un’edizione destinata a lasciare il segno, sia per la scelta delle sedi che per la spettacolarità dell’evento inaugurale: la partita di apertura si giocherà infatti a Madrid, in uno scenario d’eccezione come il rinnovato Stadio Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, che sarà adattato per l’occasione al basket internazionale.

Fase a gironi in quattro città europee

La fase a gironi del torneo si svolgerà in quattro città simbolo del basket europeo:

Madrid (Spagna)

Tallin (Estonia)

Atene (Grecia)

Lubiana (Slovenia)

Le migliori squadre si daranno poi battaglia nella fase finale alla Movistar Arena di Madrid, che diventerà per qualche settimana il centro del basket continentale.

Qualificazioni al via nel 2028

Le qualificazioni inizieranno nel 2028, e l’Italia sarà regolarmente impegnata nel percorso verso la rassegna continentale. La FIBA comunicherà a breve la composizione dei gironi e il calendario delle gare. La nazionale azzurra avrà così tempo e spazio per prepararsi al meglio, dopo aver conosciuto i propri avversari.

Prima l’Europeo 2025

Prima di concentrarsi su EuroBasket 2029, la nazionale di Gian Marco Pozzecco sarà chiamata a competere agli Europei del 2025, che si giocheranno dal 27 agosto al 14 settembre in Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Un torneo fondamentale per testare il gruppo e costruire fiducia e continuità in vista delle sfide future.

Verso un Europeo memorabile

L’Europeo del 2029 si preannuncia come un evento spettacolare e dal forte impatto mediatico, grazie alla partecipazione congiunta di quattro Paesi e a sedi di grande prestigio. Un’occasione d’oro per rilanciare il basket europeo su palcoscenici iconici, con l’Italia pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.