Cobolli conquista Amburgo: primo titolo ATP 500 in carriera. Bolelli e Vavassori dominano nel doppio

FRANCESCO LOIACONO – Trionfo azzurro sulla terra rossa tedesca. Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Amburgo, conquistando il titolo nel singolare maschile con una convincente vittoria in finale contro il russo Andrey Rublev, superato per 6-4 6-2 in un’ora e 30 minuti di gioco.

Nel primo set l’italiano ha saputo imporsi con un servizio solido e preciso, mettendo in difficoltà Rublev e portando a casa il parziale con autorità. Il secondo set ha visto un avvio equilibrato fino al 2-2, ma da lì in poi Cobolli ha preso il largo grazie a un rovescio incisivo e a colpi da fondo campo rapidi ed efficaci, chiudendo la partita con personalità.

Per il 24enne romano si tratta del primo successo in carriera in un torneo ATP 500, e del secondo titolo stagionale, dopo la vittoria a Bucarest lo scorso aprile. Cobolli entra così in un prestigioso club di italiani capaci di imporsi ad Amburgo, dopo Paolo Bertolucci, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.

Doppietta italiana anche nel doppio

Grande festa azzurra anche nel torneo di doppio, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno dominato la finale battendo in maniera netta l’argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli con il punteggio di 6-4 6-0 in appena un’ora e 7 minuti.

La coppia italiana conferma l’ottimo stato di forma, ottenendo il terzo titolo del 2025 dopo quelli vinti ad Adelaide e Rotterdam. Una prestazione impeccabile, frutto di intesa, solidità e qualità al servizio.

L’Italia del tennis sorride

Amburgo si tinge d’azzurro in una settimana perfetta per il tennis italiano. La vittoria di Cobolli conferma la crescita del giovane talento romano, mentre il doppio Bolelli-Vavassori si consolida tra i migliori al mondo. Un segnale forte in vista dell’estate su erba e delle sfide internazionali che attendono i nostri portacolori.