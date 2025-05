Fasano, scontro frontale tra due Mini Cooper sulla Selva: due feriti, uno in ospedale

Paura questa mattina sulla strada panoramica della, dove duesi sono scontrate frontalmente in un violento impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8:00 in un tratto particolarmente tortuoso della zona collinare, molto frequentato in primavera.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai due conducenti rimasti feriti nell’impatto. Uno dei due è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma si è reso necessario il ricovero a causa dei traumi riportati. L'altro ferito è stato medicato sul posto.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta successione dei fatti. Da una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di un'invasione di corsia in curva, ma non si escludono altre ipotesi, tra cui l’asfalto reso scivoloso dalla vegetazione o un momento di distrazione alla guida.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per circa un’ora, con la strada temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.