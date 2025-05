Bari, tifoso picchiato davanti al figlio: video choc fuori dallo stadio San Nicola

BARI - Un episodio di violenza brutale ha scosso il pomeriggio sportivo di Bari: un uomo è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di persone mentre un bambino, presumibilmente suo figlio, assisteva alla scena in lacrime. Il drammatico episodio, avvenuto all’esterno dello stadio San Nicola durante la partita tra Bari e Pisa (terminata 1-0 per i padroni di casa), è stato immortalato in un video diventato rapidamente virale sui social.

Nel filmato si vede chiaramente l’uomo accerchiato e aggredito da più individui, mentre il bambino piange disperato. Alcuni presenti si sono avvicinati per soccorrere il piccolo, prendendolo in braccio e allontanandolo dal luogo del pestaggio, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine che hanno tentato di fermare il linciaggio.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto intorno al 25esimo minuto del primo tempo, quando gli ultras del Bari hanno abbandonato la curva Nord per inscenare una contestazione all’esterno dell’impianto sportivo. In quel frangente, la vittima – un tifoso del Bari – sarebbe stata aggredita da altri supporter biancorossi per aver manifestato l’intenzione di rientrare allo stadio a recuperare lo zainetto del figlio.

Le indagini sono ora in corso per identificare i responsabili dell’aggressione, mentre le immagini continuano a suscitare indignazione e sgomento.