Foggia, scomparsa una studentessa di 14 anni: ultime tracce a Manfredonia

Ore di angoscia e apprensione a Foggia per la scomparsa di, unadi origine tunisina, sparita nel nulla nella mattinata di oggi,. La ragazza era uscita regolarmente di casa per recarsi a scuola, ma, facendo scattare immediatamente l’allarme.

A lanciare l’allerta è stata la madre

La segnalazione della scomparsa è partita proprio dalla madre della ragazza, che ha ricevuto una notifica in tempo reale dell’assenza ingiustificata della figlia a scuola. Non riuscendo a contattarla e temendo il peggio, la donna si è recata al Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, dove ha sporto formale denuncia di scomparsa. Da quel momento sono scattati i protocolli previsti in questi casi, con l’attivazione delle unità investigative e operative sul territorio.

Ultimo segnale localizzato a Manfredonia

Dalle prime informazioni trapelate, l’ultima localizzazione utile del telefono della ragazza risale alla zona di Manfredonia, a circa 40 chilometri da Foggia. Le forze dell’ordine hanno così esteso il raggio delle ricerche anche nel territorio del Golfo, coinvolgendo autorità locali, protezione civile e servizi di emergenza.

In campo anche unità cinofile, droni e volontari, mentre le indagini proseguono per ricostruire i movimenti della 14enne a partire dall’uscita di casa.

La descrizione di Ranim

Ranim è descritta come una ragazza magra, di altezza media, con capelli ricci e tratti fisici distintivi. Al momento della scomparsa indossava abiti sportivi, ma la descrizione completa è stata diramata attraverso i canali ufficiali per facilitare il riconoscimento.

Appello delle autorità: “Ogni informazione può essere decisiva”

La notizia si è rapidamente diffusa in tutta la provincia, generando grande preoccupazione tra compagni di scuola, insegnanti e residenti. Le autorità hanno lanciato un appello alla cittadinanza: “Chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni, anche apparentemente banali, si rivolga immediatamente alle forze dell’ordine”.

Il Comandante provinciale dei carabinieri ha sottolineato l’importanza della collaborazione civica in queste ore cruciali: “Ogni minuto è prezioso. Chiediamo a tutti di prestare attenzione e di segnalare anche il minimo dettaglio”.

Comunità in ansia, mobilitazione sui social

Sui social network sono già partiti gli appelli con la foto della ragazza e i contatti utili per eventuali segnalazioni. La speranza condivisa è che Ranim venga ritrovata al più presto e in buone condizioni.

Le ricerche proseguono senza sosta nelle prossime ore, con il massimo dispiegamento possibile di mezzi e risorse.