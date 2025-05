Torna l'appuntamento con 'PuliTA', una domenica per la pulizia delle spiagge di Taranto

TARANTO - Torna l'appuntamento con "Pulita", giornata dedicata alla cura del patrimonio costiero di Taranto e alla valorizzazione dell'ecosistema marino. Una giornata di impegno in prima persona, di educazione ambientale e di cittadinanza attiva. La manifestazione è organizzata dal Centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto gestito da Nhood, in collaborazione con Decathlon e Mc Donald’s e con la partecipazione dell'associazione SiAmo Taranto, di Kyma Ambiente e dell'Istituto comprensivo Carrieri-Colombo. - Torna l'appuntamento con "Pulita", giornata dedicata alla cura del patrimonio costiero di Taranto e alla valorizzazione dell'ecosistema marino. Una giornata di impegno in prima persona, di educazione ambientale e di cittadinanza attiva. La manifestazione è organizzata dal Centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto gestito da Nhood, in collaborazione con Decathlon e Mc Donald’s e con la partecipazione dell'associazione SiAmo Taranto, di Kyma Ambiente e dell'Istituto comprensivo Carrieri-Colombo.





L'iniziativa sarà presentata nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 23 maggio, alle ore 10, nel Cortile dei Pescatori del Centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto gestito da Nhood a cui interverranno i rappresentati dei soggetti coinvolti.





"Pulita" si svolgerà domenica 25 maggio, a partire dalle 9.30, a Lido Chiapparo, a San Vito, Taranto. La partecipazione e aperta a tutti coloro che vogliono fare qualcosa di concreto per la tutela delle spiagge e del mare. I volontari che parteciperanno a "Pulita" riceveranno il kit e l'acqua offerti da Mc Donald's. L'obiettivo dell'edizione 2025 è quello di ripulire da plastica, rifiuti, carta, vetro, detriti di ogni genere, uno dei tratti più belli e suggestivi del litorale tarantino: la spiaggia di Lido Chiapparo. Un luogo caro a tanti cittadini, un'oasi di tranquillità dove godere un po' di relax, facendo il bagno in mare a pochissima distanza dalla città. Un luogo del cuore da tutelare e preservare dall'incuria, dalla maleducazione, dalle cattive abitudini.





"Pulita" è la diretta testimonianza dell'impegno del Centro commerciale Porte dello Jonio in favore della comunità tarantina. Un tassello del più ampio mosaico di relazioni con enti, scuole, associazioni del territorio che hanno contribuito a fare di Porte dello Jonio non solo il luogo dello shopping dei tarantini, ma un'agorà pubblica, un luogo di incontro e di confronto per iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo.