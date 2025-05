Franco Causio premiato al Decennale della Zona Cesarini

CIVITANOVA MARCHE – Una serata all’insegna dello sport, dell’emozione e della memoria calcistica si è svolta martedì scorso a Civitanova Marche per celebrare il, prestigioso riconoscimento dedicato al celebre concetto della, ovvero quei gol segnati nei minuti finali delle partite, resi celebri proprio dal leggendario Renato Cesarini.

Tra i protagonisti dell’evento, ospitato al Teatro Rossini per il talk show e al palasport EurosuoleForum per la cena di gala, il leccese Franco Causio, leggenda del calcio italiano, che ha ricevuto un riconoscimento speciale per la sua straordinaria carriera. Un omaggio sentito a uno dei giocatori simbolo della Juventus e della Nazionale italiana, ancora amatissimo dal pubblico.

A vincere il premio principale dell’edizione 2025 è stato Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, autore di un gol decisivo segnato al minuto 98:06 contro il Como lo scorso 24 settembre. Un gol perfetto per incarnare lo spirito del Premio, che celebra chi sa cambiare le sorti del match proprio “in Zona Cesarini”.

A fare da cornice all’evento, una vera e propria parata di stelle del calcio e dello sport: tra gli altri, Riccardo Orsolini, bomber del Bologna, molto applaudito dal pubblico; Rosella Sensi, ex presidente della Roma; Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche; Roberto Pruzzo, Sebastiano Rossi, Odoacre Chierico, Federico Giunti, e gli allenatori Fabrizio Castori, Giuseppe Iachini e Serse Cosmi.

Presenze di rilievo anche dal mondo dello sport extra-calcistico, come il DG della Lube Volley Giuseppe Cormio, e dal panorama mediatico e istituzionale, come il manager del food Daniele Bartocci e Anne Eastwood, ambasciatrice in Italia del Principato di Monaco.

A ricevere un riconoscimento anche la storica trasmissione “La Domenica Sportiva”, eletta miglior programma sportivo della stagione 2024/25.

La serata, condotta dai giornalisti Max Nebuloni, Marina Presello e Simone Rolandi, è stata non solo una premiazione, ma una celebrazione dei valori umani e sportivi che Renato Cesarini ha incarnato in campo e fuori. L’ex calciatore e allenatore della Juventus continua a vivere nel mito di un calcio capace di emozionare fino all’ultimo secondo.

Un decennale che ha confermato ancora una volta come la Zona Cesarini non sia soltanto un’espressione entrata nel linguaggio comune, ma un’autentica filosofia sportiva, capace di unire generazioni e campioni nel nome della passione per il gioco.