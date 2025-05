Roberto Bellotti eletto nuovo rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro”. Gli auguri del sindaco Vito Leccese

– Roberto Bellotti, direttore del Dipartimento di Fisica, è stato eletto, subentrando a Stefano Bronzini alla guida dell’ateneo fino al 2031. L’elezione è avvenuta già al termine della, con il superamento del quorum del 40%: si è infatti recato alle urne il, composto da docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

Dopo il primo turno, che aveva visto Bellotti in testa con 601 voti ma senza raggiungere la maggioranza assoluta, gli altri cinque candidati – Nicola Decaro, Alessandro Bertolino, Danilo Caivano, Luigi Palmieri e Paolo Ponzio – hanno deciso di ritirarsi, lasciando Bellotti unico candidato in corsa.

Conosciuto per la sua attività scientifica e per il forte impegno accademico, Bellotti guiderà l’Ateneo in una fase delicata e ricca di sfide: dall’internazionalizzazione alla transizione digitale, fino al ruolo crescente della scienza nei grandi temi globali come le emergenze climatiche.

A congratularsi pubblicamente con il nuovo rettore è stato anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha voluto esprimere il suo sostegno e la volontà di collaborazione istituzionale:

«Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell’Università degli Studi Aldo Moro, il prof. Roberto Bellotti, che si appresta a rivestire un ruolo di fondamentale importanza per la crescita culturale dei nostri giovani e per lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità.

Sono tante le sfide che attendono il mondo della ricerca universitaria nei prossimi anni, sul fronte dell’internazionalizzazione, dei sistemi di intelligenza artificiale e delle emergenze climatiche, verso cui, sono certo, il professor Bellotti saprà traguardare l’ateneo barese, forte di una straordinaria competenza e di un consenso unanime.

Le linee programmatiche dell’amministrazione hanno attribuito grande centralità al tema della città universitaria e della conoscenza, sia sotto il profilo della collaborazione con il sistema della ricerca sullo sviluppo urbano sia per ciò che riguarda i diritti e i servizi rivolti agli studenti.

Rinnoviamo, pertanto, al Magnifico Rettore la nostra disponibilità a collaborare sin da subito su questi obiettivi, con l’auspicio che Bari riesca a trattenere sempre più i suoi talenti e rafforzi la sua immagine di città attrattiva per la ricerca e gli investimenti.»

Con l’elezione di Bellotti si apre così una nuova fase per l’Università di Bari, in cui si auspica una sinergia crescente tra il mondo accademico e le istituzioni cittadine, a beneficio dell’intera comunità.