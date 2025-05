Furti d’auto e riciclaggio tra Barletta e Cerignola: sequestrati veicoli e migliaia di pezzi di ricambio

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - Barletta e Cerignola tornano al centro dell’attenzione per un’importante operazione di contrasto al fenomeno dei furti di autovetture e al successivo riciclaggio dei mezzi rubati. Nella mattinata del 21 maggio 2025, all’alba, è scattata un’imponente attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di diversi obiettivi, localizzati anche in aree rurali del Comune di Cerignola (FG).

All’operazione hanno preso parte oltre 70 militari dell’Arma dei Carabinieri, provenienti dai Comandi Provinciali di Barletta-Andria-Trani e di Foggia. Le attività sono state supportate dal 6° Nucleo Elicotteri e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, in una complessa manovra operativa volta al sequestro di parti di carrozzeria, motori e componenti di veicoli risultati rubati, spesso oggetto di “cannibalizzazione”.

Le indagini, ancora in fase preliminare, sono coordinate dal Pubblico Ministero della Procura tranese e condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani. L’obiettivo è contrastare l’inquietante crescita del fenomeno dei furti d’auto, nonché le strategie messe in atto per ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei mezzi.

Durante le perquisizioni, effettuate in sei differenti siti, sono stati rinvenuti cinque veicoli risultati oggetto di furto tra febbraio e maggio 2025, in varie località delle province di Barletta-Andria-Trani, Foggia, Bari e Matera. Oltre ai veicoli, sono state scoperte migliaia di parti di automobili, accuratamente imballate e pronte per essere immesse nel mercato parallelo dei ricambi. In alcuni depositi sono stati trovati anche cataloghi e legende, presumibilmente utilizzati per una più rapida identificazione e smistamento dei pezzi.

Il valore della refurtiva è ritenuto ingente e la sua quantificazione è tuttora in corso. Tutto il materiale sequestrato è stato inventariato e affidato in custodia giudiziale, in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta.

L’operazione segna un duro colpo alle organizzazioni criminali specializzate nel furto e nel riciclaggio di autoveicoli, confermando l’impegno congiunto della magistratura e delle forze dell’ordine nel tutelare la legalità e colpire i profitti illeciti della criminalità.