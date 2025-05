Gallipoli, incendio nella pineta vicino al Parco Gondar: paura tra residenti e turisti

– Un incendio ha colpito nel primo pomeriggio di oggi la, nella zona sud della città salentina. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno interessato un’a ridosso della costa, destando, vista la vicinanza con una delle mete più affollate dell’estate gallipolina.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco, una delle quali composta da volontari, che hanno avviato le operazioni di spegnimento. L’intervento è stato rapido e ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, ma non è ancora possibile quantificare con precisione l’entità dei danni. Una delle squadre è infatti attualmente impegnata in un secondo intervento nella zona, dove si teme possano esserci nuovi focolai.

L’area colpita è parte integrante del patrimonio naturalistico locale, con tratti di macchia mediterranea e alberi ad alto fusto che rischiano di essere compromessi. I tecnici ambientali effettueranno nelle prossime ore un sopralluogo per valutare l’impatto dell’incendio sull’ecosistema.

Non si esclude l’ipotesi dolosa: gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando elementi utili per accertare le cause dell’incendio. Alcuni residenti della zona affermano di aver notato movimenti sospetti prima dell’inizio del rogo, ma al momento nessuna pista è esclusa.