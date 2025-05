Giampietro Lionetti è il nuovo Questore di Lecce, Pagliaro: “I miei migliori auguri di buon lavoro”

LECCE – Cambio al vertice della Questura di Lecce: il dottorè il nuovo Questore. A dargli il benvenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo de La Puglia Domani,, che in una nota esprime i suoi auguri per il nuovo incarico.

«Desidero rivolgere un sentito benvenuto al nuovo Questore di Lecce – dichiara Pagliaro – formulandogli i migliori auguri di buon lavoro nell’importante e delicato incarico che assume sul nostro territorio».

Il consigliere ha poi sottolineato l’importanza del ruolo del Questore per la tenuta sociale della comunità salentina: «La sicurezza e la legalità rappresentano pilastri fondamentali per la convivenza civile e per lo sviluppo sociale ed economico. Sono certo che, grazie alla sua esperienza e professionalità, il dottor Lionetti saprà proseguire con determinazione il percorso tracciato dal suo predecessore».

Pagliaro ha infine voluto rivolgere un pensiero di gratitudine al Questore uscente, Vincenzo Massimo Modeo, ringraziandolo per il lavoro svolto al servizio della provincia di Lecce.

Con l’insediamento del dottor Lionetti, la comunità salentina si affida a una nuova guida per la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza, in un momento storico complesso e delicato.