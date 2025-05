Fumata nera in Vaticano: nessun Papa eletto al primo scrutinio

Delusione tra i 45mila fedeli in Piazza San Pietro che attendevano con ansia il verdetto del primo voto del Conclave

Città del Vaticano – È nera la prima fumata uscita alle 21 dal comignolo della Cappella Sistina. Nessun Papa è stato eletto nel primo scrutinio del Conclave, iniziato oggi dopo l'Extra Omnes delle 17:43. Si dovrà attendere almeno fino a domani per sapere chi sarà il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica.

Un’attesa carica di emozione quella vissuta in Piazza San Pietro, dove oltre 45mila persone si sono radunate in serata, secondo quanto riportato da Vatican News. La folla, nonostante la delusione, ha reagito con compostezza e partecipazione: più volte si sono levati applausi spontanei tra i fedeli per “incoraggiare” simbolicamente la fumata, nell’attesa di un segnale che però, almeno per ora, non è arrivato.

Il confronto con il Conclave del 2013, che portò all’elezione di Papa Francesco, è inevitabile: allora la prima fumata nera arrivò due ore e otto minuti dopo l’Extra Omnes. Oggi, nonostante la presenza di 18 cardinali elettori in più, ci sono volute oltre due ore e mezza per vedere il primo esito. Ma anche questa volta, il primo tentativo si è concluso senza una decisione.

Nel buio della sera romana, la fumata nera è stata accolta da un misto di silenzio e speranza. Gli occhi restano puntati sul comignolo, simbolo ormai iconico di un evento carico di attesa, spiritualità e significato per milioni di fedeli nel mondo.

Il prossimo scrutinio si terrà domani mattina. Finché dal comignolo non si alzerà una fumata bianca, il mondo continuerà ad attendere con il fiato sospeso.