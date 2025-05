Governo, Congedo (FdI): “Deplorevoli minacce alla figlia di Meloni. Serve mitigare insieme il clima di odio”

ROMA – «Minacciare di morte una bambina è quanto di più deplorevole e disumano possa esistere». Con queste parole il deputato di Fratelli d’Italiaha espresso la propriaper il grave episodio di odio online ai danni della figlia del presidente del Consiglio

Il riferimento è a un post apparso sui social in cui, nell’intento di attaccare la premier, si arrivava ad augurare la morte della figlia Ginevra. «Resto basito – ha dichiarato Congedo – di fronte a un simile orrore. Questo messaggio non può e non deve restare impunito».

Il parlamentare ha quindi ringraziato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha disposto immediati accertamenti sull’accaduto. «È tempo di lavorare insieme – ha aggiunto Congedo – tutte le forze politiche, senza distinzione, per mitigare il clima di odio che, con crescente insistenza, fa capolino nella nostra società».

Congedo ha infine espresso la sua solidarietà al premier Meloni e a sua figlia, sottolineando come la vicenda rappresenti un inquietante segnale della deriva dell’odio verbale e digitale, che richiede una risposta politica e culturale corale.