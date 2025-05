Grande partecipazione al seminario “Piano Transizione Industria 5.0”: Trani al centro dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile

– Si è concluso con un grande successo di pubblico e partecipazione il seminario “Piano Transizione Industria 5.0: Le novità degli incentivi alle imprese”, svoltosi ieri pomeriggio, giovedì 22 maggio, alle ore 17:30, nella suggestiva cornice dia Trani.

L’iniziativa, promossa da Confimi Industria Bari - BAT - Foggia con il patrocinio della Città di Trani e della Provincia di Barletta-Andria-Trani, e realizzata con il contributo della BCC Appulo Lucana in qualità di partner, ha rappresentato un momento cruciale di confronto e aggiornamento per il mondo imprenditoriale del territorio.

Dopo le tappe a Barletta e Andria, l'appuntamento di Trani ha chiuso il primo ciclo di incontri pubblici organizzato in occasione della nascita di Confimi BAT, la nuova articolazione territoriale di Confimi Industria pensata per accompagnare le imprese locali nella sfida della transizione energetica, della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile.

Focus su incentivi e finanza agevolata

Il seminario ha posto al centro dell’attenzione le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0, con particolare riferimento agli strumenti di finanza agevolata, ai nuovi incentivi statali per l’efficientamento energetico, l'adozione di tecnologie digitali e la sostenibilità ambientale nelle PMI e nelle industrie locali.

A fare gli onori di casa, Riccardo Figliolia, Segretario Generale di Confimi Industria Bari-BAT-Foggia e Presidente del Distretto Dialogoi, che ha moderato l’incontro con professionalità, evidenziando le sinergie tra pubblico e privato e la volontà di Confimi di radicarsi fortemente nel tessuto imprenditoriale del territorio.

Interventi istituzionali e tecnici di alto livello

Numerosi e qualificati i contributi intervenuti durante l’evento. I saluti istituzionali sono stati portati da:

Pasquale Di Noia , Vicepresidente della Provincia BAT

Leonardo Zaccagni, Presidente di Confimi Industria BAT

A seguire, si sono susseguiti gli interventi tecnici:

Vincenzo Caldarone , Presidente della Comunità Energetica Rinnova , ha illustrato il potenziale delle comunità energetiche come modello virtuoso per la transizione energetica a livello locale.

Anna Rotondo , esperta in incentivi alle imprese per Confimi Servizi Terziari , ha fornito un quadro aggiornato dei principali strumenti di supporto alle PMI.

Tito Tiani , commercialista e specialista in finanza agevolata, ha analizzato casi concreti di accesso agli incentivi e le novità legislative.

Riccardo Figliolia, anche in qualità di CEO della “I Nobili Srl”, ha raccontato l’esperienza diretta di un'impresa nel percorso di trasformazione digitale.

A concludere i lavori è stato Michele Rinaldi, Presidente della BCC Appulo Lucana, partner strategico della manifestazione, che ha sottolineato l'importanza del ruolo del credito cooperativo nella costruzione di un'economia locale più competitiva, digitale e sostenibile.

Un ecosistema di collaborazioni

L’evento è stato realizzato in collaborazione con realtà e network strategici come INTRAPRESA, CSQA, Dialogoi – Distretto Produttivo dell’Industria Culturale, Comunità Energetica Rinnovabile e Palazzo San Giorgio, che hanno contribuito a rendere il seminario non solo un momento formativo, ma anche una piattaforma concreta per lo sviluppo di nuovi progetti territoriali.

A curare con grande attenzione l’organizzazione e la comunicazione dell’evento, Luisa Colonna, Responsabile Relazioni Pubbliche ed Eventi di Confimi BAT.

Un segnale forte per il futuro

Il successo dell'incontro di Trani dimostra la crescente domanda di informazione, strumenti e rete da parte delle imprese del territorio, pronte a raccogliere la sfida della transizione 5.0. Confimi BAT si pone così come un nuovo punto di riferimento per l’impresa moderna: consapevole, innovativa e sostenibile.

