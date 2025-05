L’undicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” sabato 24 e domenica 25 maggio, un viaggio nella bellezza con tante novità

Bitonto mette in mostra il suo magnifico museo a cielo aperto che continua a regalare emozioni uniche. Saranno due giornate intense e interessanti. "E’ un’occasione importante per far conoscere le bellezze artistiche e culturali della nostra città, favorendo lo sviluppo del turismo – afferma l’assessora alla programmazione e organizzazione eventi, Dalila Cariello -. Abbiamo lavorato con impegno, coinvolgendo la struttura comunale, al fianco degli organizzatori di “Cortili Aperti”. Bitonto è pronta ad accogliere i visitatori, con il suo tradizionale e riconosciuto senso di ospitalità. C’è un grande fervore, soprattutto da parte degli studenti che nel loro animo vedono fiorire l’amore per tutto quello che appartiene al nostro retaggio storico".L’appuntamento per visitare le bellezze storiche di “Bitonto Cortili Aperti” è per sabato 24 maggio, dalle 18 alle 21, e domenica 25 maggio in due periodi distinti: dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 21. L’ingresso è libero.Tutti i visitatori saranno accolti all’info point allestito nei pressi del Torrione Angioino. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Bitonto mette in mostra il suo magnifico museo a cielo aperto che continua a regalare emozioni uniche. Saranno due giornate intense e interessanti. "E’ un’occasione importante per far conoscere le bellezze artistiche e culturali della nostra città, favorendo lo sviluppo del turismo – afferma l’assessora alla programmazione e organizzazione eventi, Dalila Cariello -. Abbiamo lavorato con impegno, coinvolgendo la struttura comunale, al fianco degli organizzatori di “Cortili Aperti”. Bitonto è pronta ad accogliere i visitatori, con il suo tradizionale e riconosciuto senso di ospitalità. C’è un grande fervore, soprattutto da parte degli studenti che nel loro animo vedono fiorire l’amore per tutto quello che appartiene al nostro retaggio storico".L’appuntamento per visitare le bellezze storiche di “Bitonto Cortili Aperti” è per sabato 24 maggio, dalle 18 alle 21, e domenica 25 maggio in due periodi distinti: dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 21. L’ingresso è libero.Tutti i visitatori saranno accolti all’info point allestito nei pressi del Torrione Angioino. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bitontocortiliaperti.it , la relativa pagina Facebook e il profilo Instagram di “Bitonto Cortili Aperti”.





BITONTO - Il fascino di “Bitonto Cortili Aperti” torna ad animare e a illuminare la città. L’undicesima edizione, con alcune importanti novità, è in programma sabato 24 e domenica 25 maggio. Sarà possibile visitare gratuitamente 52 siti tra monumenti, cortili, palazzi, chiese, ville e giardini di antiche dimore solitamente chiuse al pubblico. La manifestazione, organizzata da A.D.S.I. Puglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto, è inserita nella Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane che promuove con un'intensa attività culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche. Sulla scorta del successo ottenuto nelle precedenti edizioni (tante presenze da ogni parte d’Italia e anche dall’estero), la macchina organizzativa ha lavorato sodo per variegare ulteriormente l’offerta di questo autentico e suggestivo viaggio nel bello, con tanti luoghi incantevoli da visitare che rappresentano il cuore dell’immenso patrimonio artistico e culturale della città da scoprire e riscoprire.Sono previsti 4 percorsi: medievale, rinascimentale, barocco e ottocentesco. Oltre 600 studenti vestiranno i panni di “novelli ciceroni” per accogliere turisti e visitatori. Saranno come sempre i giovani, le “sentinelle della bellezza” a far conoscere agli ospiti, attraverso cenni storici e informazioni dettagliate, luoghi, palazzi e dimore. Preziosa è stata l’attività di preparazione svolta dai docenti delle scuole cittadine di primo e secondo grado. Tra le novità di questa undicesima edizione, ci sono due siti di grande pregio: la chiesa di Santa Lucia, costruzione di origine medievale, dove è possibile ammirare la statua lignea snodabile del Cristo; l’antico forno di San Luca, un’autentica opera d’arte del passato, composto da immensi locali e da un piano cottura di ben 32 metri quadri, utilizzato - all’epoca - dalle famiglie nobili del quartiere. Tanti i monumenti da visitare, come il Torrione Angioino, il Museo Diocesano, il Teatro Traetta, la chiesa del Purgatorio, la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna, i Giardini Pensili, il Museo Archeologico “De Palo – Ungaro”.Un evento molto atteso che dà lustro a Bitonto, mettendo in risalto le bellezze architettoniche e artistiche del suo meraviglioso borgo antico. "Voglio ringraziare l’Adsi che con “Cortili Aperti” ci ha dato la possibilità di vedere il nostro centro storico con occhi nuovi – dichiara Lucia Achille, organizzatrice della manifestazione -. Un ringraziamento particolare va al sindaco Francesco Paolo Ricci e all’assessora Dalila Cariello che non hanno fatto mancare mai il loro sostegno. Lodevole è l’impegno degli studenti e dei loro docenti. La bellezza non è solo nelle pietre che ci parlano di storia, nei palazzi antichi e nelle chiese, ma è anche nel nostro presente: sono i meravigliosi 600 ragazzi che, come un piccolo esercito, si muovono tra le strade e i vicoli del centro antico e trasformano le pietre in vita vera e vibrante, raccontando vicende intricate di famiglie, di legami, di antichi odi e grandi amori".Questa undicesima edizione vedrà tra i protagonisti anche gli studenti delle scuole medie “Rutigliano-Rogadeo” e “Sylos” a indirizzo musicale, che allieteranno con il loro concerto i visitatori. Sono in programma numerosi appuntamenti culturali e musicali, tra cui il coro di musica sacra “Santa Scorese”, in memoria della giovane donna nata a Palo del Colle, vittima di femminicidio. Domenica è prevista la conferenza di Maria Cristina Rossi, storica dell’arte, su “Uomini, memoria e monumenti: Bitonto tra Medioevo e Rinascimento”.