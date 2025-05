Grande successo per il Convegno sull’Educazione Finanziaria a Trinitapoli: ospite d’onore il Prof. Giuseppe Boccuzzi

TRINITAPOLI - Trinitapoli ha vissuto una giornata di grande valore culturale e civico il 16 maggio 2025, grazie al Convegno sull’Educazione Finanziaria promosso dal progetto “Educazione finanziaria per lo sviluppo economico e sociale”. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Storia e Cultura con il patrocinio del Comune di Trinitapoli e in collaborazione con l’Istituto “Dell’Aquila - Staffa”, l’Ordine dei Commercialisti di Foggia e l’Associazione Lilith Med 2000, ha registrato una partecipazione entusiasta da parte di studenti, cittadini e rappresentanti istituzionali.

Una mattinata dedicata agli studenti

La giornata è iniziata alle 10:30 presso il Liceo “Dell’Aquila - Staffa” con un incontro formativo rivolto agli studenti. Al centro del dibattito: il risparmio, il ruolo delle banche, la stabilità economica e l’importanza delle scelte finanziarie consapevoli. A introdurre i lavori il Dirigente scolastico Prof. Ruggiero Isernia, mentre il dibattito è stato moderato da Rosario Manna. L’incontro ha rappresentato un momento educativo di grande valore, volto a sensibilizzare i giovani su tematiche oggi più che mai centrali nella vita quotidiana e nelle prospettive future.

Un incontro pubblico per il territorio

Nel tardo pomeriggio, alle ore 19:00, l’Auditorium dell’Assunta ha ospitato il secondo momento del convegno, aperto alla cittadinanza. La serata è stata caratterizzata da un ampio e qualificato confronto tra esperti del settore, autorità locali e professionisti, sul ruolo cruciale dell’educazione finanziaria per la crescita economica e sociale del territorio.

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando il valore della presenza del Prof. Giuseppe Boccuzzi, illustre concittadino ed ex dirigente della Banca d’Italia:

“Avere qui il Dott. Boccuzzi è per noi un grande onore. I suoi interventi sono preziosi per guidare le nuove generazioni in un contesto economico complesso. Questo convegno nasce per fornire strumenti di lettura e interpretazione delle dinamiche finanziarie che influenzano la vita di tutti noi”.