Grande successo al Raffo Parco Gondar per i tre giorni dedicati a giovani e studenti: Erasmus Festival e Giornata dell’Arte accendono Gallipoli

GALLIPOLI - Dal 15 al 17 maggio il Raffo Parco Gondar di Gallipoli si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di creatività, inclusione e divertimento, grazie a una tre giorni di eventi che hanno coinvolto centinaia di giovani e studenti. Un successo di pubblico e partecipazione, culminato sabato 17 maggio con la tradizionale Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, organizzata in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Lecce.

Ad aprire la manifestazione, l’Erasmus Festival, ospitato all’interno del primo Erasmus Social Network Puglia Trip. L’evento ha accolto studenti Erasmus da tutta Italia, diventando un’occasione di scoperta del territorio salentino e di scambio culturale, tra musica, convivialità e turismo esperienziale.

Il clou dell’iniziativa è stato sabato, quando l’intero Parco Gondar si è animato per celebrare l’espressione artistica e l’inventiva delle nuove generazioni. Due palchi hanno ospitato un susseguirsi di spettacoli musicali con band emergenti e djset provenienti dagli istituti superiori del Salento. Ma non solo musica: writer e artisti visivi hanno dato vita a performance di live painting, mentre fotografie, quadri e disegni sono stati esposti nell’area artistica, accompagnati dal Circolo della Poesia e dalla Comedy Area.

Spazio anche alla riflessione e alla crescita personale con una serie di smart talk dedicati a temi sociali, culturali, universitari e letterari. Non è mancata la componente sportiva, con tornei di pallavolo, street soccer, basket, ping pong e biliardino. Un’area lunapark, le esibizioni degli artisti di strada e dei cosplayer hanno arricchito ulteriormente l’esperienza, regalando una giornata indimenticabile a tutti i partecipanti.

I prossimi eventi: musica, solidarietà e grandi nomi in arrivo

La stagione 2025 del Raffo Parco Gondar è appena cominciata. Sabato 24 maggio andrà in scena Music for Life, una serata dedicata alla solidarietà: sul palco Io Te E Puccia Orkestra con tanti ospiti d’eccezione come Alla Bua, Antonio Castrignanò, Cesko, Crifiu, Cesare Dell’Anna, Enzo Petrachi, Giancarlo Paglialunga, Sud Sound System, con warm-up e aftershow di Lu Puccione, Tetrixx, Alex De Salve e Riccardo Strafella. Durante l’evento e nella giornata di domenica sarà possibile visitare il mercatino del vinile vintage, in collaborazione con Città del Disco.

Tra i big già annunciati per l’estate: Luca Agnelli (12 luglio), Guè + Rose Villain (13 luglio), Kid Yugi & crew (20 luglio), FASK (1 agosto), Sfera Ebbasta (4 agosto), The Chemical Brothers djset (9 agosto), Anna (11 agosto), Teenage Dream (12 agosto), Luchè (16 agosto) e molti altri.

Partner ufficiali della stagione 2025 sono Raffo e Regione Puglia, insieme a Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket e Tailoor.

Tutti i biglietti sono disponibili su Vivaticket e sui principali canali di vendita.

