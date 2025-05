Un altro “sì” alla vita: uomo di Terlizzi dona il fegato all’ospedale Bonomo di Andria

ANDRIA - Un gesto di grande generosità ha illuminato la notte scorsa le sale operatorie dell’ospedale “Bonomo” di Andria, dove si è svolto il prelievo del fegato da un uomo di 43 anni originario di Terlizzi. Un sì alla vita che continua, una scelta compiuta in vita dal donatore e rispettata con coraggio e dignità dalla sua famiglia, alla quale va il ringraziamento commosso di tutta la comunità sanitaria.

Le operazioni sono state coordinate dal dottor Di Venosa, con l’intervento dell’equipe chirurgica del Policlinico di Bari. Si tratta della settima donazione di organi dall’inizio dell’anno nella Asl Bt, un risultato che testimonia l’impegno costante di operatori sanitari e cittadini nella cultura del dono.

“L’uomo aveva espresso la sua volontà in vita – ha dichiarato Giuseppe Vitobello, coordinatore per le donazioni nella Asl Bt – e alla sua famiglia va il nostro pensiero e la nostra gratitudine. Il loro gesto ha dato speranza a un’altra persona, in attesa di trapianto”.

Un sentito ringraziamento è arrivato anche da Tiziana Di Matteo, Commissario Straordinario della Asl Bt:

“Grazie ai tanti operatori che come sempre garantiscono professionalità e umanità in queste delicate operazioni, e grazie soprattutto a chi sceglie di donare i propri organi. Un giovane uomo, con la sua scelta, oggi ha permesso a un’altra vita di continuare a sperare. Siamo profondamente vicini al dolore della sua famiglia”.

La donazione degli organi resta uno dei gesti più profondi di solidarietà e di amore verso il prossimo, un modo concreto di trasformare il dolore in speranza, il lutto in nuova vita.