Grande successo per la I edizione di Ostuni Job day - Summer Edition

Un’intera giornata di colloqui con 23 aziende per valutare nuove opportunità lavorative





OSTUNI (BR) - Circa 160 i colloqui svolti ieri presso la biblioteca comunale di Ostuni nel corso dell’Ostuni Job Day - Summer Edition, l’iniziativa organizzata da ARPAL PUGLIA e dall’Amministrazione Comunale di Ostuni attraverso l’Assessorato alle politiche Giovanili.





Una giornata dedicata al lavoro stagionale che ha visto l’incontro tra le 23 aziende che hanno aderito all’iniziativa e gli oltre 100 iscritti in cerca di occupazione, che hanno potuto concretamente conoscere le tante opportunità lavorative in vista della prossima stagione estiva.





"Complimenti alla dirigente dott.ssa Marta Basile, alla Responsabile Unica Centri per l’impiego ambito di Brindisi dott.ssa Anna Loparco, a tutto il personale del Centro per l’Impiego di Ostuni, ad ARPAL e all’Amministrazione comunale: stanno portando avanti una collaborazione preziosa per dare risposte concrete ai bisogni reali di cittadini e imprese- afferma l’Europarlamentare Valentina Palmisano - L’Europa, dal canto suo, deve continuare a investire in strumenti che rafforzino occupazione, formazione e inclusione, con una visione integrata tra livelli locali e comunitari".





"L’Ostuni Job Day-Summer Edition ha rappresentato un'importante occasione per mettere in contatto le imprese del settore turistico con candidati in cerca di opportunità lavorative nella prossima stagione estiva - dice la dirigente UO coordinamento Brindisi Taranto dott.ssa Marta Basile - In un territorio come il nostro, dove il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia locale, eventi come questo sono essenziali per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Hanno il potere di creare sinergie significative e di promuovere un'occupazione di qualità. Desidero ringraziare l'amministrazione comunale di Ostuni per la preziosa collaborazione, grazie alla quale è stata possibile la perfetta riuscita dell'evento. Continueremo a lavorare insieme per moltiplicare queste iniziative e valorizzare il potenziale del nostro territorio".





"Un evento sentito e partecipato dalle aziende del territorio e da tanti cittadini in cerca di opportunità professionali - afferma l’Assessora alle Politiche Giovanili del comune di Ostuni Antonella Turco - questa nuova edizione, pensata in vista della stagione estiva, ha avuto un obiettivo chiaro: offrire anche ai più giovani un primo contatto con il mondo del lavoro e con le realtà imprenditoriali della nostra città".