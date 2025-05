Grave incidente a Palo del Colle: scontro tra auto e moto, 35enne in condizioni critiche

PALO DEL COLLEDrammatico incidente questa mattina a Palo del Colle, dove una moto e un’auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 35 anni, trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni ai mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro per le necessarie verifiche tecniche. Intanto, il centauro lotta tra la vita e la morte, mentre cresce l’apprensione tra familiari e conoscenti.