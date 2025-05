“I Rischi della Commessa”: a Bari la Convention nazionale sul Digital Construction Management

Il 16 maggio 2025, presso l’Hotel Parco dei Principi, un appuntamento cruciale per imprese, tecnici e amministratori del settore edile

Il mondo delle costruzioni sta attraversando una rivoluzione silenziosa ma profonda: digitalizzazione, sostenibilità e nuove normative stanno ridefinendo ruoli, processi e responsabilità. È in questo scenario in continua evoluzione che si inserisce “I Rischi della Commessa”, la convention nazionale dedicata al digital construction management e alla gestione integrata del cantiere.

L’evento, promosso da PAKRED – azienda pugliese specializzata in consulenza per il construction management – in collaborazione con il Sindacato Partite Iva Nazionale (P.I.N.), si terrà venerdì 16 maggio 2025 alle ore 16:00, presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari. La partecipazione è gratuita, con ingresso libero fino a esaurimento posti, e l’evento è accreditato per il riconoscimento dei CFP per geometri, grazie al patrocinio del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari.

Un confronto multidisciplinare sulla gestione del rischio

“I Rischi della Commessa” nasce come momento di confronto ad alto valore tecnico e operativo: un’occasione per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni di condividere esperienze, criticità e soluzioni in una logica interdisciplinare, al passo con le trasformazioni del settore.

Antonio Sorrento, presidente nazionale del Sindacato PIN, modererà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di esperti di primo piano, tra cui:

Ing. Graziano Trasarti (ISIPM), sul ruolo del Project Manager come facilitatore del cambiamento;

Dott. Antonio Perrotta (PAKRED), sulla “regia di progetto” e il Construction Management 5.0 ;

Dott. Paolo Segala (CSPFea Engineering Solutions), sulla digitalizzazione dei processi di commessa ;

Dott. Vincenzo Caputo (Opera Spa), con un focus sulle tutele assicurative per le imprese edili;

Dott. Carmine Petti (Officina Finanziaria), sul controllo finanziario della commessa ;

Dott. Rosario Giorgio Costa (Ordine dei Commercialisti), su legalità e tecnologie digitali ;

Dott. Walter Licini (Safety JOB Srl), sulle innovazioni nella sicurezza dei cantieri ;

Dott. Giovanni Conversano (OSM), sull’importanza della formazione nei processi aziendali;

Avv. Francesca Manni (Partite IVA Nazionali), sulla responsabilità fiscale e penale nel quadro del D.Lgs. 231/01.

PAKRED: strategia e innovazione sul campo

PAKRED si distingue per una visione concreta e operativa del construction management, fondata su strumenti come BIM, project planning e controllo integrato della commessa. La sua proposta va oltre la consulenza: è un supporto continuo “sul campo”, orientato al contenimento dei rischi operativi, finanziari e normativi, attraverso soluzioni customizzate e percorsi di formazione tecnica.

La convention rappresenta anche l’opportunità per introdurre un nuovo modello di governance cantieristica, incentrato su trasparenza, performance e innovazione. Una vera e propria “cabina di regia” che integra competenze progettuali, gestionali e normative.

Un ciclo di eventi nazionali

L’appuntamento di Bari si inserisce in una più ampia serie di incontri promossi da PAKRED e P.I.N. lungo tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di:

Sensibilizzare sugli impatti di una gestione disorganizzata della commessa;

Promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e della sostenibilità;

Diffondere strumenti digitali e buone pratiche per un’edilizia moderna;

Facilitare il networking tra figure professionali complementari.

Iscrizioni e info

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

Registrazione online al seguente link:

👉 https://forms.gle/YXrmfWgFDPgkgZq86

Media partner ufficiale: Gruppo24Ore

Info e aggiornamenti: pakred.it | partiteivanazionali.it