I volontari Unicef Bari donano giochi ai pazienti di oncoematologia pediatrica

BARI - Martedì 27 maggio un gruppo di volontari del Comitato provinciale Unicef di Bari guidati dalla presidente Emanuela Lassandro si è recato nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari per donare ai piccoli pazienti alcuni giochi e un momento di gioia e spensieratezza."Il nostro grazie più grande – ha commentato la presidente Emanuela Lassandro – va ai donatori che hanno aderito ancora una volta alla campagna del Regalo Sospeso, e soprattutto ai bambini e alle bambine che hanno donato a noi tanti abbracci e sorrisi dandoci ancora una volta un messaggio d'amore verso la vita nel modo in cui solo i bambini sanno fare".All'iniziativa, che rientra tra le attività programmate da Unicef in occasione della giornata in cui l'Italia celebra la ratifica della Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno preso parte anche due animatori travestiti da Minnie e Topolino e alcuni volontari del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'associazione Apleti. In questa particolare ricorrenza si celebra anche la giornata mondiale del Gioco."Il gioco è il modo in cui i bambini imparano e danno un senso al mondo che li circonda – ha aggiunto Lassandro -. Mentre si divertono, infatti, sviluppano abilità motorie, cognitive, sociali ed emotive. Ma il gioco è anche essenziale per il benessere emotivo e la salute mentale poiché favorisce la riduzione dei livelli di stress: dedicare del tempo ad attività giocose protegge le bambine e i bambini dagli effetti negativi di un'esposizione prolungata a situazione stressanti, come può essere una malattia, e il gioco condiviso può aiutare anche i genitori".