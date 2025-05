Costituzione e riforme: Armando Spataro presenta il libro “Loro dicono, noi diciamo” a Trani il 29 maggio

Dialogo sui temi caldi della democrazia con i giornalisti Fiume e Castellaneta a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI – In un momento in cui le riforme costituzionali infiammano il dibattito pubblico, giovedì 29 maggio alle ore 20:30, la Corte “Davide Santorsola” del Palazzo delle Arti Beltrani ospita un appuntamento cruciale per riflettere sulle trasformazioni in corso nel nostro ordinamento: la presentazione del libro “Loro dicono, noi diciamo. Su premierato, giustizia e regioni”, edito da Laterza nel 2024.

Protagonista dell’incontro sarà Armando Spataro, ex magistrato di lungo corso, tra i coautori del volume insieme al costituzionalista Gustavo Zagrebelsky e al docente Francesco Pallante. A dialogare con Spataro, due giornalisti di primo piano: Giancarlo Fiume, caporedattore TGR Rai Puglia, e Domenico Castellaneta, caporedattore de La Repubblica Bari.

Il confronto, moderato e incalzante, si annuncia di grande rilievo istituzionale: porteranno i loro saluti Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, e Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che offrirà anche una propria riflessione sullo stato della giustizia e sugli effetti delle riforme proposte.

Il saggio analizza senza sconti i rischi connessi al premierato, che potrebbe aprire le porte a una forma di potere personale plebiscitario; alle proposte di riforma della giustizia, che minaccerebbero l’equilibrio tra i poteri; e all’autonomia regionale differenziata, che rischia di acuire i divari storici tra Nord e Sud.

Una serata di grande spessore civile, per chi vuole capire, informarsi e partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.