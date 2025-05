Il Circolo della Vela Bari inarrestabile in Europa: giovani atleti protagonisti nelle competizioni internazionali. Al via anche i corsi estivi e il Vela Day aperto a tutti

Un'estate ricca di sfide e soddisfazioni per il, che porta i suoi atleti in giro per l’Europa tra raduni nazionali, campionati continentali e appuntamenti internazionali di rilievo. Un impegno che conferma l’eccellenza della scuola velica barese e il valore della preparazione garantita dallo staff tecnico del Circolo.

In questi giorni, Nicola Di Pilla è impegnato in Turchia, a Çeşme, per il Campionato Europeo Optimist, una delle competizioni giovanili più importanti a livello internazionale.

Tra i nomi di spicco della stagione figura Francesco Stabile, convocato dalla FIV per il raduno nazionale in vista dell’Europeo ILCA 4 in programma a Puck, in Polonia, dal 18 al 25 giugno. Stabile è attualmente 2° nella ranking U16 nazionale e 14° assoluto su 203 atleti nella classifica ILCA 4: numeri che parlano chiaro sulle sue potenzialità. Insieme a lui, rappresenteranno il Circolo in Polonia anche Martina Volpicella (selezionata ufficialmente), Alice Mirizzi Stanghellini Perilli e i fratelli Luigi ed Enrico Giaquinto.

Non è da meno la squadra 29er, che difenderà i colori del CV Bari al Campionato Europeo Open a Riva del Garda. La formazione definitiva è in via di completamento, ma l’entusiasmo e la preparazione non mancano.

Importanti trasferte in arrivo anche per il team Waszp, composto da Francesco Carrieri, Davide Balenzano e Giuseppe Chiantera. I tre atleti parteciperanno ai Waszp Games (Mondiali di classe) a Weymouth (UK) dal 19 al 25 luglio. Prima di allora, due tappe fondamentali: l’Italia Cup a Dongo (31 maggio – 2 giugno) e la Foiling Week a Malcesine (22-25 giugno), valida per la Euro Cup.

“Questi risultati sono il frutto di un lavoro lungo e appassionato – sottolinea la direzione nautica del Circolo –. Ogni convocazione è un traguardo condiviso da tutta la squadra, atleti e tecnici. Siamo orgogliosi di portare il nome di Bari in giro per l’Europa”.

Dietro il successo dei ragazzi, uno staff tecnico altamente qualificato: Beppe Palumbo per gli Optimist, Riccardo Sangiuliano per gli ILCA, Luca Bergamasco per i WASZP e Giordano Bracciolini per i 29er.

Corsi estivi di vela: al via dal 9 giugno

Per chi desidera avvicinarsi al mondo della vela, tornano anche per il 2025 i corsi estivi del CV Bari, rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Si parte il 9 giugno con otto settimane di attività fino al 1° agosto. I corsi, tenuti da istruttori FIV, si svolgono dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: 8:30–13:00 e 8:30–16:00, sia per principianti che per chi ha già esperienza.

Per iscrizioni:

📞 080.5216234

📧 scuolavela@circolodellavelabari.it

Vela Day: tutti a bordo il 31 maggio

Domani, sabato 31 maggio, il Circolo organizza il Vela Day, una giornata aperta a bambini, ragazzi e adulti curiosi di vivere l’emozione della vela. Dalle 10 alle 15, presso la sede Teatro Margherita, sarà possibile salire in barca, provare a timonare e scoprire l’adrenalina della navigazione. Partecipazione gratuita, senza bisogno di esperienza né attrezzatura: basta abbigliamento comodo e tanta voglia di mettersi in gioco.

Il Circolo della Vela Bari conferma così la sua vocazione educativa e sportiva, continuando a formare non solo atleti di talento, ma anche cittadini consapevoli e appassionati del mare.