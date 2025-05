Giovani Armonie d’Albania: l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia porta la musica oltre l’Adriatico

TIRANA - Tre città, tre concerti, un ponte culturale tra Italia e Albania. L’vola all’estero in occasione dellacon il tour “”, che dalvedrà impegnati ottanta giovani musicisti in, con tappe a

Una tournée che unisce talento e missione educativa

Il programma musicale abbraccia grandi autori italiani – Verdi, Puccini, Rossini, Paisiello, Rota e Morricone – sotto la direzione del Maestro Domenico Famà, con la partecipazione del soprano Sara Intagliata e del baritono Giampiero Delle Grazie. Una proposta artistica di alto profilo, che riflette la qualità e l’impegno del progetto orchestrale nato a Taranto nel 2020 come risposta concreta al contrasto della povertà educativa.

Il tour è realizzato con il patrocinio della Regione Puglia e il sostegno dei main sponsor TP Italia e TP Albania, da sempre vicini ai percorsi di valorizzazione giovanile promossi dall’ICO Magna Grecia.

«Un segno dell’amicizia profonda e gioiosa che lega i nostri popoli – ha dichiarato Viviana Matrangola, assessora alla Cultura della Regione Puglia –. Grazie alla musica, si rinnovano legami e si offrono ai giovani talenti pugliesi opportunità di crescita e visibilità internazionale».

Un progetto nato per durare

Selezionati tra centinaia di candidati, i giovani dell’Orchestra Giovanile sono stati accompagnati da tutor di prestigio e direttori d’orchestra di livello internazionale. Il progetto, fortemente voluto dall’ICO Magna Grecia in sinergia con il Comune di Taranto e il Liceo Musicale Archita, ha dimostrato come l’investimento sui giovani sia la chiave per far crescere un’intera comunità.

«Ogni volta che nasce un progetto dedicato ai giovani, potenziamo il nostro futuro – ha sottolineato il direttore artistico Piero Romano –. Taranto ha oggi un’Orchestra giovanile istituzionale che rappresenta una risposta strutturale al disagio educativo».

Cultura come ponte tra popoli

Determinante il ruolo delle istituzioni italiane in Albania: il Consolato Generale d’Italia a Valona e l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, sostenendola nella logistica e nella promozione.

«Un’iniziativa che rafforza il dialogo culturale tra Italia e Albania – ha dichiarato Alessandro Ruggera, Direttore dell’IIC di Tirana – e che offre ai giovani musicisti pugliesi l’occasione di esprimere il proprio talento in un contesto internazionale».

«Questi giovani – ha affermato Achille Provenzano, Console Generale a Valona – rappresentano un’eccellenza italiana che saprà incantare il pubblico albanese con la propria sensibilità artistica».

Le tappe del tour

Ecco il calendario degli appuntamenti di “Mediterraneo in Musica”:

Sabato 31 maggio , ore 19:00 – Valona , Teatro Petro Marko

Domenica 1 giugno , ore 20:00 – Tirana , Chiesa Cattolica del Sacro Cuore di Cristo

Lunedì 2 giugno, ore 19:00 – Durazzo, Anfiteatro romano

Il tour rappresenta un’occasione di prestigio non solo per i giovani musicisti, ma per l’intero territorio pugliese, che trova nell’arte e nella cultura un veicolo potente di crescita e dialogo internazionale.

Info: Orchestra Magna Grecia – Via Ciro Giovinazzi 28, Taranto – 📞 392.9199935

🌐 orchestramagnagrecia.it