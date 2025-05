Il Corteo Storico di San Nicola 2025 accessibile a tutti: attivo il progetto AbilFesta

BARI - Sarà una vera festa per tutti, quella del, grazie all’edizione 2025 del, che quest’anno compie un importante passo avanti in tema di. Per la prima volta, infatti, la storica rievocazione sarà pienamente fruibile anche dalle persone con disabilità, grazie ai servizi offerti dal progetto

Protagonista d’eccezione dell’edizione 2025 sarà Antonella Ruggiero, una delle voci più raffinate del panorama musicale italiano e internazionale, che vestirà i panni di madrina dell’evento. La cantante si esibirà durante il corteo interpretando l’“Ave Maria” di Charles Gounod, in un momento particolarmente emozionante, reso ancora più significativo dalla presenza di una performer LIS (Lingua dei Segni Italiana) che accompagnerà il brano, per renderlo accessibile anche alle persone sorde.

Corteo e accessibilità: i dettagli del progetto AbilFesta

Promosso dal Comune di Bari in collaborazione con il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e la Cooperativa L’Integrazione, il progetto AbilFesta garantirà a 40 persone con disabilità e ai loro accompagnatori un’esperienza completa, sicura e coinvolgente durante lo svolgimento del Corteo.

In particolare:

Sarà allestita un’ area riservata e attrezzata , raggiungibile in sicurezza grazie a un parcheggio dedicato.

La zona sarà presidiata da operatori specializzati , a disposizione per offrire assistenza durante tutta la durata dell’evento.

Sarà attivo un servizio di audiodescrizione , con una narratrice collegata via cuffie per le persone con disabilità visiva, che potranno così vivere appieno ogni momento del corteo.

I servizi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione online sul sito de L’Integrazione:

👉 https://lintegrazione.it/prenotazioni/abilfesta/corteo-storico-san-nicola-2025/

Per usufruire del parcheggio dedicato, basterà inserire la targa del veicolo al momento della registrazione: l’utente riceverà via email un PASS da esibire ai varchi a partire da 24 ore prima dell’evento.

La "Caravella" 2025 in memoria di Nicola Valenzano

L’edizione 2025 sarà anche un omaggio al maestro Nicola Valenzano, regista e direttore artistico di sei edizioni del Corteo Storico, scomparso prematuramente. La “Caravella” che sfilerà sarà dunque a lui dedicata, sotto la direzione artistica di Gianni Ciardo, affiancato da Nicola Marino e con il contributo creativo di Elisa Barucchieri, che curerà lo spettacolo finale “San Nicola – Santo Senza Confini” in piazza della Libertà.

Appuntamento il 7 maggio

Il Corteo partirà alle ore 20.30 da Piazza Federico II, ma l’accesso all’area riservata sarà possibile dalle ore 18.00 fino alle 20.00. Un’occasione non solo di festa, ma anche di partecipazione, memoria e inclusione reale, nel segno di San Nicola, Santo di tutti.