Incidente sulla Statale 7 tra Francavilla Fontana e Oria: auto si ribalta, due feriti gravi

Paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 maggio, lungo la, nel tratto compreso tra, in provincia di Brindisi. Un’per cause ancora in corso di accertamento nei pressi dello, al chilometro 685 della carreggiata in direzione Brindisi.

Il veicolo coinvolto è una Ford Fusion su cui viaggiavano due persone, un uomo e una donna, rimaste gravemente ferite nell’impatto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto prima di disporre il trasferimento in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e a chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo. Il traffico è rimasto bloccato temporaneamente, provocando rallentamenti lungo la statale, in un orario di grande transito.

Secondo le prime testimonianze, l’auto avrebbe perso aderenza con l’asfalto in un tratto particolarmente trafficato.