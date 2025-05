Internazionali d’Italia: Nardi e Gigante avanzano al secondo turno, fuori Arnaldi e Cinà. Paolini vola al terzo turno nel tabellone femminile

luca_nardi Ig

FRANCESCO LOIACONO – Giornata di emozioni contrastanti al Foro Italico nel primo turno degli Internazionali d’Italia. Il derby azzurro tra Luca Nardi e Flavio Cobolli ha visto prevalere il pesarese, che si è imposto con un convincente 6-3 6-4, staccando il pass per il secondo turno.

Ottima prestazione anche per Matteo Gigante, che ha superato in due set tiratissimi il francese Arthur Rinderknech, con un doppio 7-6. Fuori invece Federico Cinà, battuto 6-3 6-3 dall’argentino Mariano Navone, e Matteo Arnaldi, che ha ceduto 6-4 6-3 allo spagnolo Roberto Bautista Agut, giocatore di grande esperienza nel circuito ATP.

Tra gli altri match maschili di giornata, il brasiliano Thiago Seyboth Wild ha avuto la meglio in tre set (6-1 4-6 6-4) sul portoghese Nuno Borges, mentre l’ungherese Fabian Marozsan ha superato il giovane brasiliano Joao Fonseca per 6-3 7-6.

Nel tabellone femminile, prosegue il cammino della numero uno italiana Jasmine Paolini, che ha battuto la neozelandese Lulu Sun con il punteggio di 6-4 6-3, qualificandosi per il terzo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, travolta dalla numero uno al mondo Iga Swiatek per 6-1 6-0 in un match a senso unico.

Tra le altre partite di giornata, la lettone Jelena Ostapenko ha rimontato la slovacca Rebecca Sramkova, imponendosi 1-6 6-4 6-3. La giapponese Naomi Osaka ha battuto in rimonta la svizzera Viktorija Golubic per 2-6 7-5 6-1, mentre la belga Elise Mertens ha avuto la meglio sull’olandese Suzan Lamens con il punteggio di 3-6 6-2 6-3.