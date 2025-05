Playoff Serie C: sorteggiato il primo turno nazionale, il Monopoli trova la Giana Erminio. Esordio nel secondo turno per il Cerignola

FRANCESCO LOIACONOSi è svolto ieri mattina, negli studi di, il sorteggio del, che si disputerà con partite didomenicae mercoledì, entrambe con calcio d'inizio alle

Tra le sfide sorteggiate, spicca quella tra Monopoli e Giana Erminio. Il match d’andata si giocherà a Gorgonzola, mentre il ritorno sarà ospitato dal “Veneziani”. Il Monopoli, grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare – terzo nel girone C con 57 punti – potrà contare su un importante vantaggio regolamentare: in caso di doppio pareggio, saranno i pugliesi ad accedere automaticamente al secondo turno.

Le altre gare in programma vedranno l’Atalanta Under 23 affrontare la Torres Sassari: andata a Caravaggio, ritorno in Sardegna. Il Catania sfiderà il Pescara, con andata allo stadio “Massimino-Cibali” e ritorno all’“Adriatico”. Il Crotone, invece, se la vedrà con la Feralpi Salò, partendo con il match casalingo allo “Scida” e chiudendo in Lombardia. Infine, la Vis Pesaro affronterà il Rimini, con andata nelle Marche e ritorno allo stadio “Romeo Neri”.

Restando in Puglia, il Cerignola, che ha chiuso la regular season al secondo posto del girone C con 67 punti, entrerà in gioco direttamente nel secondo turno della fase nazionale. Per conoscere il nome della propria avversaria dovrà attendere il sorteggio che si svolgerà giovedì 15 maggio. Le gare di questo turno si disputeranno il 18 e 21 maggio.

Una fase nazionale dei playoff che promette grande spettacolo e che potrebbe regalare a diverse piazze storiche del calcio italiano il sogno della Serie B. Vuoi anche il calendario completo in formato grafico?