Lecce, infortunio alla spalla per Kialonda Gaspar: salta la sfida salvezza contro il Torino

FRANCESCO LOIACONO - Brutta tegola per il Lecce in vista della 37ª giornata di Serie A. Il difensore angolanosi è infortunato alla spalla durante la sfida pareggiata 1-1 contro il Verona allo stadio "Bentegodi". Il problema fisico lo costringerà a saltare l'importante match di domenica 18 maggio alle 20:45 contro il, in programma al "Via del Mare".

Gaspar ha collezionato 22 presenze in questa stagione con la maglia giallorossa. Il nuovo stop rappresenta il secondo infortunio stagionale per il centrale, che a dicembre 2024 era stato costretto a uno stop prolungato per un problema al ginocchio rimediato nella sfida contro la Roma all’“Olimpico”.

La sua assenza rappresenta una perdita pesante per il tecnico Marco Giampaolo, che dovrà fare a meno di uno dei pilastri della retroguardia proprio nel momento cruciale della stagione. Il Lecce, infatti, è ancora coinvolto nella lotta per la salvezza e ha bisogno di una vittoria contro i granata per restare aggrappato alla massima serie.

Arrivato dal club portoghese Estrela Amadora, Gaspar ha militato in passato anche nella formazione angolana del Sagrada. La sua esperienza e solidità difensiva saranno difficili da rimpiazzare in una gara che può valere una stagione intera.