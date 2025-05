Jasmine Paolini e Sara Errani confermano il titolo di doppio agli Internazionali d'Italia: una storica doppietta per Jas

Internazionali Bnl d'Italia fb

ROMA - Ancora una volta Jasmine Paolini e Sara Errani si laureano campionesse di doppio agli Internazionali, regalando all’Italia un’altra grande soddisfazione. Per Jas, che ieri ha conquistato il titolo anche in singolare dopo aver battuto Coco Gauff, si tratta di una storica doppietta che mancava nel torneo dal 1990, anno in cui Monica Seles vinse entrambi i titoli femminili.

In finale, Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, già vincitrici degli Internazionali in doppio con altre compagne, hanno ceduto 6-4 7-5, recriminando soprattutto per non essere riuscite a sfruttare due vantaggi di 4-0 in entrambi i set.

La partita è iniziata in salita per le azzurre, subito sotto 4-0, con Sara e Jasmine che faticavano a trovare il ritmo, forse ancora influenzate dall’emozione della vittoria in singolare. Il Centrale è rimasto ammutolito, ma sul 4-1 le italiane hanno iniziato a reagire: mantenendo il servizio e grazie a una Paolini trascinante, il pubblico ha ripreso a tifare con entusiasmo.

Le azzurre hanno recuperato uno dei due break, portandosi sul 4-3, cambiando l’inerzia della partita e mettendo pressione alle avversarie. Mertens ha commesso due doppi falli consecutivi, mentre Kudermetova ha provato a reagire ma al punto decisivo è stata la coppia italiana a pareggiare il conto dei break sul 4-4, consolidando poi il vantaggio fino al 5-4.

Il set si è chiuso con la determinazione di Paolini, che ha risposto con un gran dritto sul set point, e con Errani che ha chiuso a rete, conquistando il 6-4.

Un risultato che conferma il talento e la tenacia di Paolini ed Errani, protagoniste di un torneo straordinario sotto ogni punto di vista.