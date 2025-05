La Puglia si tinge d’azzurro: atleti pugliesi protagonisti alle World Relays in Cina e agli Europei di Marcia in Boemia. A Taranto i titoli regionali di Prove Multiple

ph: Francesca Grana

Bianciardi in Cina alle World Relays

BARI - Un weekend ricco di emozioni e prestigio internazionale per l’atletica pugliese, che si conferma protagonista sia in campo nazionale che sotto i riflettori delle competizioni mondiali.

Tra il 10 e l’11 maggio, Lapo Bianciardi (Avis Barletta) ha indossato la maglia azzurra nella 4x400 alle World Relays di Guangzhou, in Cina. Insieme ai compagni Lorenzo Benati, Francesco Rossi e Matteo Raimondi, Bianciardi ha ottenuto la qualificazione per i Mondiali di Tokyo 2025, portando ancora una volta in alto il nome dell’atletica pugliese.

Già premiato come “Atleta dell’anno pugliese 2024” durante il Galà dell’Atletica di Barletta, Bianciardi conferma la sua crescita e l’impatto positivo a livello internazionale.

Europei di Marcia: 5 pugliesi in gara in Repubblica Ceca

Domenica 18 maggio, a Poděbrady, in Repubblica Ceca, si terranno gli Europei a squadre di Marcia, con cinque atleti pugliesi convocati nella nazionale italiana.

Sulla 35 km torna in gara Massimo Stano, campione olimpico di Tokyo 2021, portacolori delle Fiamme Oro. Sulla 20 km, spazio all’andriese Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), già vincitore proprio a Poděbrady nel 2023 e quest’anno tra i migliori nei 5000 m indoor.

Debutto azzurro per Nicola Lomuscio (Avis Barletta), classe 2003, vincitore lo scorso weekend della gara Assoluti ai CdS al “Cozzoli” di Molfetta.

Nel settore femminile, occhi puntati su Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), campionessa olimpica a Tokyo 2021 ed europea a Roma 2024, al debutto sulla 35 km.

Tra gli Under 20, sulla 10 km, in gara il talentuoso Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle), bronzo iridato e autore di due record italiani juniores in questa prima parte di stagione.

Taranto: al via i Campionati Regionali di Prove Multiple

Mentre la Puglia brilla all’estero, sul territorio si continua a valorizzare il vivaio con i Campionati Regionali Individuali di Prove Multiple in programma sabato 17 e domenica 18 maggio a Taranto.

In pista e in pedana Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti, per il titolo regionale. Per la prima volta, si assegneranno anche i titoli giovanili di Octathlon Cadetti ed Esathlon Cadette, ampliando l’offerta tecnica e formativa per i più giovani.

Sono attesi oltre 100 atleti, incluse le numerose gare extra per le categorie giovanili e assolute. Un momento importante per il movimento pugliese, che continua a crescere in quantità e qualità, grazie anche all’impegno delle società e dei tecnici regionali.

Orario definitivo e iscritti disponibili sul sito FIDAL:

