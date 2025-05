L’avvocato Pierpaolo Petruzzelli nominato esperto giuridico esterno dell’Emsa

BARI - L’avvocato Pierpaolo Petruzzelli dello studio legale Petruzzelli & Partners di Bari è stato nominato esperto giuridico esterno dell’Emsa, agenzia europea per la sicurezza marittima. L’Emsa, con sede a Lisbona, è l’Agenzia dell’Unione Europea preposta alla promozione della sicurezza marittima e alla tutela dell’ambiente marino e supporta gli Stati membri nell’attuazione della normativa comunitaria in materia.La nomina dell’Avv. Petruzzelli arriva dopo un percorso lavorativo nell’ambito del diritto marittimo, nazionale e internazionale, e rappresenta un importante riconoscimento a livello europeo delle competenze acquisite in contesti giuridici complessi, con una visione attenta ai diritti della persona e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in mare.Petruzzelli, in qualità di consulente legale dell’agenzia, è incaricato di supervisionare sulla legislazione marittima europea e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza e la protezione dell'ambiente marino, per ridurre gli incidenti in mare e limitare i danni ambientali provocati da inquinamento, oltre a supportare l’attuazione dell’agenda verde europea nel settore del trasporto marittimo e la gestione delle relazioni internazionali in materia di sicurezza delle operazioni navali, protezione marittima da minacce terroristiche, sorveglianza e tutela delle infrastrutture.A seguito di questa nomina lo Studio Legale Petruzzelli & Partners rafforza la sua proiezione internazionale e si conferma una realtà di riferimento a livello nazionale e internazionale nella tutela dei diritti in materia di diritto civile, marittimo ed internazionale, con particolare specializzazione nei settori del diritto della navigazione e nella responsabilità per danni alla persona. Contraddistinto da un approccio multidisciplinare, lo Studio ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, offrendo assistenza a privati cittadini e lavoratori in contesti giurisdizionali complessi e transfrontalieri.In particolare, l’esperienza maturata nella tutela dei marittimi esposti ad amianto e ad altre sostanze nocive presenti a bordo delle navi, ha portato lo Studio a confrontarsi con numerosi casi internazionali, in particolare negli Stati Uniti, instaurando solidi rapporti di collaborazione con prestigiosi studi legali locali. Queste attività hanno favorito una naturale internazionalizzazione, consolidando il lavoro dello Studio non solo in Italia ma anche oltre i confini nazionali.Lo Studio ha esteso la propria attività di consulenza e assistenza legale anche a marittimi di nazionalità straniera, offrendo supporto a lavoratori e famiglie che, dopo anni di vita trascorsi in mare, si sono trovati ad affrontare gravi patologie correlate all’ambiente lavorativo a bordo. In numerosi casi, è stato possibile ottenere importanti risarcimenti a favore delle vittime o dei loro familiari, grazie all’impegno congiunto del team guidato dall’avvocato Pierpaolo Petruzzelli e degli studi legali partner negli Stati Uniti. Proprio in virtù di questa consolidata esperienza tra Italia, Stati Uniti e altri Paesi europei, l’Avv. Pierpaolo Petruzzelli è stato recentemente nominato esperto giuridico esterno dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA).: 080 522 7733