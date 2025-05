Turi, torna la magia del “Tempo delle Ciliegie”: dal 31 maggio al 2 giugno 2025 la 33esima Sagra della Ciliegia Ferrovia

TURI - Profumo di primavera, tradizione e dolcezza invaderanno ancora una volta le strade di Turi (Ba), dove dalsi celebra la, uno degli appuntamenti più attesi del calendario pugliese. Un tributo sentito e festoso al frutto simbolo del territorio e a chi, ogni anno, con dedizione e fatica, lo raccoglie dalla terra.

L’inaugurazione

L’apertura ufficiale della manifestazione si terrà sabato 31 maggio alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire, prenderanno vita gli spazi espositivi delle aziende cerasicole e la mostra-mercato enogastronomica “Eccellenze di Puglia”, dove sarà possibile degustare i sapori autentici della regione.

Ciliegia Ferrovia: simbolo di identità

Al centro della festa, naturalmente, la Ciliegia Ferrovia, regina dei mercati per dolcezza, consistenza e intensità del sapore. La sagra di Turi, però, non è solo un evento agricolo, ma anche culturale e identitario. Quest’anno, il “tempo delle ciliegie” è raccontato anche in un video emozionale diretto da Antonio Giannotti e prodotto dall’agenzia Segni Grafici, che celebra la poesia dei gesti quotidiani nei campi all’alba.

Il villaggio della sagra

Per tre giorni, Turi si trasformerà in un grande villaggio del gusto, dell’arte e della musica. Dalla Villa Comunale al Borgo Antico, passando per piazza Antico Ospedale e largo San Giovanni, il centro storico ospiterà mercatini artigianali, spettacoli, mostre, tour guidati e concerti.

Musica, spettacolo e ospiti

Tra gli appuntamenti più attesi:

Spettacolo d’apertura in collaborazione con le Grotte di Castellana e il cast di Hell in the Cave.

Cherry On Air , il palco animato da Radio Puglia con musica, incontri e ospiti, tra cui l’agricoltore influencer Michele Monopoli e il blog Inchiostro di Puglia .

Spettacoli itineranti con Young Marching Band, Folkaballo, Bassa Musica di Piripicchio, Asurd Batukada, Conturband.

Concerti live con i Terraross , Jo Squillo e la cover band Generale (tributo a Vasco Rossi).

Lo spettacolo scolastico “ Ciliegie di classe ” della primaria Resta De Donato Giannini.

Area giovani nella Villa Comunale con “Cherry & Drink”, dj set e street food a cura di Magno.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Arte e concorsi

Spazio anche alla creatività con la VII Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e la III edizione del concorso Opere da Studio, che invitano artisti a raccontare Turi attraverso pennelli e colori.

Novità assoluta il concorso gastronomico “Mastercherry Ferrovia”, per cuochi e appassionati pronti a cimentarsi con la regina rossa della cucina.

Una festa di comunità

La Sagra è organizzata dall’associazione culturale In Piazza, con il sostegno del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, nell’ambito del progetto “Il Tempo delle Ciliegie”.

Info e programma

Il programma completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.sagraciliegiaferrovia.it e sui canali social della manifestazione.

Turi vi aspetta per tre giorni indimenticabili tra sapori, storie, musica e tradizione.