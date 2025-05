Lecce, convocazioni in Nazionale per Krstovic e Coulibaly

- L’attaccante montenegrino Nikola Krstovic e il centrocampista maliano Lassana Coulibaly del Lecce sono stati convocati nelle rispettive Nazionali per impegni ufficiali e amichevoli nel prossimo giugno.

Krstovic vestirà la maglia del Montenegro nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, giocando in trasferta contro la Repubblica Ceca il 6 giugno, e nella gara amichevole casalinga contro l’Armenia il 9 giugno. Coulibaly, invece, è stato chiamato dal Mali per l’amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma in Francia il 5 giugno.

Dopo queste partite, entrambi i giocatori prenderanno una pausa per le vacanze. Se confermati, faranno ritorno a Lecce a metà luglio per il ritiro precampionato, le cui date e la località saranno presto comunicate dalla società salentina.

Krstovic e Coulibaly sono stati protagonisti fondamentali nella corsa salvezza del Lecce e, in caso di conferma, saranno pronti a dare nuovamente il loro contributo per affrontare il prossimo campionato di Serie A.