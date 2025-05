Lite stradale degenera in violenza a Bari: padre e figlia aggrediti a calci e pugni

BARI – Momenti di follia in via della Costituente, nei pressi di Parco 2 Giugno, dove un padre di 62 anni e sua figlia di 29 sono stati brutalmente aggrediti da un uomo al culmine di una lite stradale.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe scaturito da un diverbio nato per questioni di viabilità: la vittima avrebbe rimproverato l’altro automobilista per aver ripetutamente tagliato la strada, scatenando la reazione spropositata dell’uomo. Quest’ultimo sarebbe sceso dall’auto e avrebbe colpito il 62enne con calci e pugni, per poi aggredire anche la figlia, affetta da epilessia.

L’aggressore si è poi dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le due vittime si sono recate all’ospedale Di Venere per le cure del caso. Le loro condizioni non sono gravi, ma la violenza dell’aggressione ha destato forte allarme.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità del responsabile. Al momento non risulta ancora presentata una denuncia formale da parte delle vittime.