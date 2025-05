Malattie professionali, Coldiretti e Epaca Lecce al fianco degli agricoltori: domani 27 maggio incontro a Maglie

Patologie respiratorie, dermatiti da contatto, disturbi muscolo-scheletrici, ipoacusie, problemi alla colonna vertebrale, malattie osteoarticolari. Sono solo alcune delleche possono colpire chi lavora quotidianamente nei campi. Malattie che, se riconosciute come correlate all’attività agricola,, spesso dell’ordine di

Per far conoscere questi diritti troppo spesso ignorati, Coldiretti Lecce e il Patronato Epaca Lecce hanno avviato un ciclo di incontri pubblici nei comuni del Salento. Il prossimo appuntamento è in programma domani, martedì 27 maggio, alle ore 18, a Maglie, in piazza Europa.

Dopo i primi due incontri a Gagliano del Capo e Racale, continua così la campagna informativa rivolta ai coltivatori diretti, con l'obiettivo di sensibilizzare, tutelare la salute e promuovere l’accesso agli strumenti previsti dalla legge. L'iniziativa vede anche la partecipazione attiva delle amministrazioni locali, che sostengono l'importanza di informare i lavoratori agricoli sui loro diritti previdenziali e sanitari.

“Come stai?”: la domanda che apre al confronto

Ogni incontro parte da una semplice domanda: “Come stai?”. È un invito a riflettere sulle proprie condizioni di salute e ad ascoltare strumenti di tutela ancora poco conosciuti. Grazie all’assistenza gratuita del Patronato Epaca, i lavoratori possono avviare le pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali, affiancati da operatori esperti, medici legali e consulenti specializzati.

Il recente incontro a Racale ha visto la partecipazione di numerosi coltivatori diretti e artigiani locali, con interventi molto apprezzati, tra cui quello del dott. Giuseppe Guida, medico legale Epaca, che ha illustrato nel dettaglio l’iter per il riconoscimento della malattia professionale. Presenti anche Paolo Vantaggiato, responsabile provinciale Epaca Lecce, insieme alle operatrici Maria Diletta Ferenderes e Valeria Sanapo, e al segretario di zona Antonio Cerfeda.

“Tutelare la salute dei nostri agricoltori e garantire loro i diritti che spettano è una priorità” – ha dichiarato Vantaggiato – “Ogni incontro è un’occasione per far luce su uno strumento di grande valore, spesso ignorato, che restituisce dignità e riconoscimento al lavoro nei campi”.

Prossime tappe

Dopo Maglie, il tour informativo di Coldiretti Lecce e Epaca proseguirà in altri comuni del territorio con nuove date che saranno comunicate prossimamente.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede provinciale di Coldiretti Lecce o al Patronato Epaca della propria zona.