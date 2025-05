Bari, musica e solidarietà per l’infanzia: il 29 maggio la “Festa di Primavera” al Circolo Unione

BARI - Giovedì, alle ore, il prestigioso(via Alberto Sordi, 7) ospiterà il concerto-evento, promosso dalla

Un appuntamento a forte impatto sociale e culturale, che vedrà protagonisti giovani musicisti in un gesto concreto di solidarietà verso l’infanzia vulnerabile. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali della Prof.ssa Rita Caldarola, rappresentante della sezione organizzatrice, del Dott. Francesco Manfredi, presidente dell’Associazione Mano a Mano Onlus, e del M° Corrado Roselli, direttore del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. A seguire, interverrà Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus.

Il momento musicale sarà affidato al talento dei giovani allievi dei Maestri Maurizio Zaccaria e Giuseppe Gravino, che si esibiranno in un repertorio pensato per celebrare la primavera come rinascita, speranza e inclusione.

La musica come ponte per l’integrazione

Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare e raccogliere sostegno per progetti educativi e assistenziali rivolti ai minori in difficoltà, promuovendo al contempo la musica come linguaggio universale capace di unire culture, generazioni e sensibilità.

Un’occasione preziosa per ascoltare giovani talenti, sostenere cause importanti e valorizzare il ruolo delle associazioni che operano nel sociale con passione e continuità.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni: crocerossinebari@gmail.com