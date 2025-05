Maldarizzi Automotive per il bene comune: installati defibrillatori DAE negli showroom di Bari come servizio per la comunità

– La sicurezza del cuore al centro dell’impegno sociale. Maldarizzi Automotive, leader del settore automobilistico nel Sud Italia, ha trasformato i suoi showroom di Bari in, installando defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e avviando un percorso diin collaborazione con

Un’iniziativa concreta che va oltre il business per farsi presidio attivo di salute pubblica, con l’obiettivo di tutelare dipendenti e cittadini in caso di arresto cardiaco. I dispositivi DAE, fondamentali per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza, sono ora a disposizione anche della collettività.

“Installare dispositivi DAE nelle nostre sedi è un gesto che rispecchia i valori della nostra azienda – ha dichiarato Daniela Calabretto, HR Manager di Maldarizzi Automotive –. Non si tratta solo di dotarsi di tecnologia, ma di formare persone capaci di agire. In questo modo, trasformiamo spettatori in soccorritori”.

L’azienda ha sottoscritto un protocollo d’intesa con GMD Automotive e con la Federazione delle Misericordie di Puglia, che riunisce oltre 40 confraternite regionali, per offrire corsi certificati grazie al centro di formazione Giallo Ciano, riconosciuto dalla Regione Puglia. Il primo corso si è già svolto nella sede di via Oberdan a Bari, coinvolgendo numerosi dipendenti.

“Un arresto cardiaco può colpire ovunque, anche sul posto di lavoro – ha aggiunto Calabretto –. Sapere come intervenire può aumentare le probabilità di sopravvivenza fino al 60%. Per questo abbiamo voluto investire nella prevenzione, rendendo le nostre sedi veri e propri presidi di sicurezza”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Gianfranco Gilardi, presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia:

“L’intervento immediato può salvare una vita. Questa collaborazione con Maldarizzi Automotive è per noi motivo di orgoglio e responsabilità sociale. Continueremo a formare cittadini e lavoratori, diffondendo buone pratiche salvavita in tutta la regione”.

Con questa iniziativa, le sedi Maldarizzi Automotive diventano punti di riferimento non solo per la clientela, ma anche per chiunque, nelle vicinanze, possa trovarsi in una situazione d’emergenza. Un segno concreto di attenzione verso il territorio e le persone, che conferma l’identità dell’azienda come attore sociale attivo, consapevole e responsabile.

Maldarizzi Automotive dimostra così che fare impresa significa anche fare comunità. E prendersi cura della vita, ogni giorno.