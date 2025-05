Masters 1000 Madrid: Musetti in semifinale, fuori Arnaldi e Medvedev. Sabalenka-Gauff la finale femminile

– Giornata intensa al, dove il tennis italiano festeggia la grande impresa di, che conquista l’accesso allesuperando con un nettoil canadese. L’azzurro ha dominato il match con unnel primo set e colpi rapidi da fondo campo, in particolare il suo caratteristico, nel secondo parziale.

Niente da fare, invece, per Matteo Arnaldi, eliminato dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-0 6-4. L’azzurro ha pagato un avvio disastroso e non è riuscito a rientrare pienamente in partita nonostante un secondo set più combattuto.

Sorpresa anche tra i big: il russo Daniil Medvedev viene sconfitto in due set dal norvegese Casper Ruud (6-3 7-5), mentre l’argentino Francisco Cerundolo si impone in rimonta sul ceco Jakub Mensik, con il punteggio di 3-6 7-6 6-2, dopo oltre due ore di battaglia.

In campo femminile si definisce il quadro della finale: Aryna Sabalenka continua la sua corsa battendo l’ucraina Elina Svitolina 6-3 7-5 nella prima semifinale. L’altra finalista sarà l’americana Coco Gauff, protagonista di una clamorosa vittoria contro la numero uno al mondo Iga Swiatek, liquidata con un severissimo 6-1 6-1 in meno di un’ora di gioco.

Sabalenka e Gauff si affronteranno ora in una finale tutta da vivere, tra potenza e talento, per decidere la regina del torneo madrileno.