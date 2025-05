Serie A, Lecce-Napoli: sfida decisiva al “Via del Mare” per salvezza e scudetto

– Domani alle ore 18 ilospiterà ilallo stadio, nel match valido per la. Una sfida fondamentale per entrambe le formazioni: i giallorossi cercano punti preziosi in chiave salvezza, mentre i partenopei vogliono consolidare il primato nella corsa allo

Il Lecce, reduce da un prezioso pareggio per 1-1 contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”, punta a sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria. Mister Marco Giampaolo potrà contare nuovamente su Krstovic, rientrato dopo la squalifica. Il tecnico schiererà Helgason e Ramadani sulle fasce, Karlsson in cabina di regia e la coppia offensiva formata da Krstovic e Pierotti.

Il Napoli arriva dal successo per 2-0 contro il Torino al “Maradona”, risultato che ha rafforzato la sua leadership in classifica. L’allenatore Antonio Conte, però, dovrà fare a meno degli infortunati Bongiorno e Neres. Sulle fasce agiranno Anguissa e McTominay, mentre Spinazzola sarà il trequartista a supporto del tandem d’attacco composto da Lukaku e Politano.

Nell’ultimo precedente a Lecce, datato 30 settembre 2023, fu dominio partenopeo: il Napoli si impose con un netto 4-0. In quell’occasione andarono in gol Ostigard al 16’, Osimhen al 51’, Gaetano al 88’ e Politano al 94’.

La partita di domani si preannuncia combattuta: il Lecce vuole avvicinarsi alla salvezza davanti al proprio pubblico, mentre il Napoli è chiamato a confermare le proprie ambizioni tricolori in un finale di stagione incandescente.