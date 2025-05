Matera, Braia (Italia Viva): “Uffici regionali smantellati, pendolarismo forzato verso Potenza. Matera merita rispetto”

MATERA – “Da anni denuncio il progressivo smantellamento degli uffici regionali a Matera, con funzioni sempre più marginali e personale ridotto, a fronte di nuove assunzioni concentrate quasi esclusivamente su Potenza”. È il grido d’allarme lanciato da Luca Braia, esponente di Italia Viva ed ex consigliere regionale, che torna a chiedere con forza un cambio di rotta nella gestione della macchina amministrativa regionale in Basilicata.

Secondo Braia, la situazione è ormai insostenibile: “Mentre si rafforzano le strutture nella sede di via Verrastro a Potenza, ogni giorno decine di dipendenti di Matera e provincia sono costretti a recarsi nel capoluogo regionale per svolgere il proprio lavoro. Un pendolarismo forzato che penalizza anche i cittadini, costretti a viaggiare per ottenere servizi che dovrebbero essere garantiti localmente”.

Il cuore della denuncia riguarda in particolare gli uffici regionali di via di Francia a Matera, descritti da Braia come “vuoti o abitati da personale sfiduciato e demoralizzato per la totale disattenzione istituzionale”. Un problema, accusa, che coinvolge anche i rappresentanti politici regionali originari del territorio materano, “colpevoli di non essersi battuti per la valorizzazione della sede locale della Regione”.

L’ultima significativa riorganizzazione degli uffici risalirebbe al 2017, quando Braia, all’epoca assessore all’Agricoltura, riuscì a trasferire a Matera gli uffici UECA del Dipartimento, grazie anche all’impegno del dirigente Ermanno Pennacchio.

A rendere ancora più urgente la questione è una lettera firmata da numerosi dipendenti regionali materani e recentemente inviata a tutti i consiglieri regionali. Un documento che, sottolinea Braia, “ha trovato attenzione solo tra i banchi dell’opposizione” e che rappresenta “un segnale forte di un disagio che non è solo politico, ma anche sociale e professionale, con effetti negativi su lavoratori, cittadini e imprese”.

Braia chiude con un appello rivolto al presidente della Regione Vito Bardi e al futuro sindaco di Matera: “Matera merita rispetto. Rilanciare l’efficienza amministrativa locale significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire servizi pubblici più accessibili. È tempo che anche le istituzioni se ne rendano conto”.