Meloni accoglie a Palazzo Chigi il vicepresidente Usa JD Vance e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “Un nuovo inizio per il dialogo transatlantico”

ROMA – La premierha ospitato oggi a Palazzo Chigi un incontro di grande rilievo internazionale con il vicepresidente degli Stati Uniti,, e la presidente della Commissione europea,. Alla riunione ha partecipato anche il Segretario di Stato Usa,

“Spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio”, ha dichiarato Meloni aprendo i lavori. “Grazie a JD Vance e Ursula von der Leyen per aver accettato l’invito. Un mese fa a Washington avevo proposto al presidente Trump un incontro, e oggi sono orgogliosa di ospitare due leader fondamentali di Ue e Usa per iniziare un dialogo costruttivo”.

La premier ha sottolineato il ruolo cruciale dell’Italia nel favorire il confronto tra i due blocchi: “Ci sono materie che sono di competenza esclusiva della Commissione europea, ma il ruolo dell’Italia è aiutare questo dialogo. La nostra volontà è rafforzare la collaborazione per affrontare insieme le grandi sfide globali”.

Più tardi, sui suoi profili social, Meloni ha scritto:

“Un confronto costruttivo oggi a Palazzo Chigi con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’Italia intende fare la sua parte per rilanciare il dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti: due realtà chiamate ad affrontare insieme le grandi sfide globali. Libertà, democrazia e centralità della persona sono i valori comuni su cui costruire un futuro più sicuro, prospero e stabile. Orgogliosa di questo passo in avanti per l’unità dell’Occidente”.

Nel suo intervento, Meloni ha anche evidenziato le difficoltà e le sfide:

“Sappiamo che ci sono molte questioni da discutere e problemi da superare. Le relazioni tra Ue e Usa sono fondamentali per un Occidente che vuole mantenere la sua unità e forza, e deve essere ancora in grado di disegnare la rotta. Le nostre relazioni commerciali sono fondamentali e oggi discuteremo anche di questo”.

Non sono mancati momenti di commento sulla recente cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, definita dalla premier “perfetta”. “Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per rendere questa giornata un successo che dà lustro all’Italia e alla sua capacità organizzativa”.

Dal canto suo, il vicepresidente Usa JD Vance ha mostrato ottimismo:

“Credo che avremo un’ottima conversazione e auspicabilmente questo sarà l’inizio di negoziati commerciali di lungo termine, per vantaggi commerciali duraturi tra Usa e Ue”.

Vance ha anche sottolineato il rapporto di alleanza tra Stati Uniti ed Europa, pur riconoscendo divergenze su alcune questioni:

“L’Europa è un alleato importante, ma come spesso accade tra amici, non siamo sempre d’accordo, ad esempio sul commercio. Tuttavia, ci sono molte aree in cui possiamo collaborare”.

Infine, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha ribadito la stretta relazione commerciale transatlantica:

“Abbiamo la più grande relazione commerciale nel mondo, con oltre 1.500 miliardi di dollari di scambi annuali. I nostri esperti stanno esaminando con attenzione le proposte e discutendo i dettagli. Il diavolo è nei dettagli, ma ciò che ci unisce è la volontà comune di raggiungere un buon accordo che sia vantaggioso per entrambe le parti”.

L’incontro di oggi segna quindi un importante passo avanti nel rilancio del dialogo tra Stati Uniti e Unione Europea, con l’Italia in prima linea come ponte e facilitatore tra le due realtà.