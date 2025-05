Menzione speciale per il Cyrano de Bergerac del Liceo De Sanctis-Galilei al Concorso Internazionale Tiziana Semerano di Ostuni

Miglior attore protagonista, migliori scenografie, migliori costumi. Grande successo per il Cyrano de Bergerac del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria al Concorso Internazionale di Teatro Scuola “Tiziana Semerano”. In programma per fine maggio una replica a Manduria





Menzione speciale per interpretazione, scenografia e costumi attribuita all’ultima produzione Liceinscena del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria. Il riconoscimento premia la profonda ed emozionante interpretazione del protagonista, condotta da Gabriele Dimaggio, oltre che la precisione e originalità dell’allestimento, curato da Michele Angelo Carrozzo e la sua squadra di scenografi e scenotecnici. Viene così valorizzato un lavoro corale che ha saputo fondere passione, talento e profondità tematica.





Il Concorso Internazionale di Teatro Scuola “Tiziana Semerano”, giunto alla sua III edizione, rappresenta una delle più prestigiose manifestazioni teatrali a livello scolastico, capace di attrarre ogni anno scuole e laboratori da tutta Italia e dall’estero, offrendo agli studenti un’occasione unica di confronto e crescita artistica.





La rassegna, articolata in più giornate, unisce spettacoli, incontri formativi, laboratori e momenti di dialogo tra giovani provenienti da realtà scolastiche e culturali diverse. A essere premiati, oltre al valore scenico, sono l’originalità del progetto, la qualità dell’allestimento, il contenuto etico e formativo, e la capacità di coinvolgere il pubblico. In questo contesto competitivo e stimolante, la menzione speciale attribuita allo spettacolo Cyrano de Bergerac del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria conferma il valore e la qualità del progetto Liceinscena, fiore all’occhiello dell’offerta formativa del liceo.





Dopo la partecipazione al Festival “Chièdiscena” di Gioia del Colle e la replica ostunese in concorso, la compagnia liceale è ora attesa a Manduria per la replica cittadina dello spettacolo. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data e il luogo.





Il cast attoriale ha visto protagonisti: Gabriele Dimaggio nel ruolo di Cyrano, Sara Lombardi in quello di Roxanne, Salvatore De Pascalis nei panni di Christian, Giulia D’Elia (Ragueneau), Maria Chiara Tripaldi (Lisa), Tiziano Scarciglia (Conte de Guiche), Olga Pantaleoni (Valvert, Crebioules e Cadetto), Roberta Desantis (Lignière), Iris Barbuzzi (Montfleury, pasticciere, cadetto, cantante), Felicita Maiorano (governante, danzatrice), Luisanna Perrucci (Conte di Brissaille, pasticciere), Letizia Dimitri (Conte Cuigy, pasticciere, danzatrice), Kiara Prudenzano (pasticciere), Mariapia Pichierri (Madame Chavigny, poeta straccione, cadetto), Silvia D’Amicis (Madame Jodelet, poeta straccione, cadetto, Suora Marta).





La realizzazione scenografica è stata affidata a Michele Angelo Carrozzo, Francesca Zaccaria, Agnese Stano e Paola Gigli. La regia, di Ilaria Marzo, è stata affiancata da un gruppo di assistenti composto da Alice Attanasio, Gregorio Massafra, Marco Strabone, Carmen Vecchio e lo stesso Michele Angelo Carrozzo. La direzione audio è stata curata da Francesca Ciccarese.





«Questo risultato è frutto dell’impegno degli studenti e di tutti coloro che, da anni, credono e investono nel progetto Liceinscena – dichiara la Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie – e insegna, ancora una volta, che il duro lavoro, il sacrificio e la passione verso un obiettivo comune alla fine sono sempre riconosciuti e premiati. Così, nella nostra scuola, si costruiscono esperienze di senso e si produce valore, formativo e umano».