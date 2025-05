Microsoft Italia e CONFAPI rinnovano la collaborazione per promuovere l’adozione responsabile dell’AI generativa nelle PMI italiane: siglato a Bari un nuovo protocollo d’intesa

BARI – Microsoft Italia e CONFAPI, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata, hanno ufficialmente rinnovato oggi a Bari la loro collaborazione strategica con la firma di un nuovo protocollo d’intesa volto a promuovere un’adozione efficace e responsabile dell’intelligenza artificiale generativa tra le PMI italiane.

La firma è avvenuta in occasione della tappa conclusiva del roadshow “Le potenzialità dell’IA per la crescita delle PMI”, un percorso articolato in 8 tappe che tra fine 2024 e inizio 2025 ha attraversato l’Italia per diffondere conoscenza e supportare le aziende nell’integrazione dell’AI generativa nei processi aziendali. L’iniziativa, rivolta alle territoriali e alle imprese associate a Confapi, è stata realizzata anche grazie alla collaborazione dei partner Microsoft Var Group e Lodestar, coinvolgendo oltre 1000 imprenditori attraverso workshop in presenza e training online.

Con il rinnovo della partnership – la prima di Microsoft Italia con un’associazione nazionale datoriale – Microsoft e Confapi proseguiranno nel loro impegno con percorsi formativi, strumenti collaborativi avanzati e condivisione di best practice, per favorire un uso consapevole dell’AI volto a migliorare produttività, efficienza e competitività delle imprese. Il protocollo prevede inoltre l’apertura di un canale diretto di assistenza dedicato alle aziende e l’organizzazione di un nuovo workshop online, in programma il 28 maggio alle 17:00, aperto a tutte le PMI e imprenditori italiani. Il webinar offrirà la possibilità di conoscere, sperimentare e approfondire casi concreti di utilizzo dell’AI, con una formazione mirata per sviluppare prompt efficaci.

“La collaborazione tra Confapi e Microsoft continua con risultati importanti”, ha affermato Cristian Camisa, Presidente di Confapi. “Dopo più di un anno di attività, tra piattaforma AI L.A.B. e workshop itineranti con grande partecipazione, sigliamo oggi un nuovo protocollo che conferma l’ottimo lavoro svolto. L’intelligenza artificiale è uno strumento chiave per le nostre imprese: il suo uso consapevole potrà accrescere efficienza, competitività e sicurezza sul lavoro. Vogliamo migliorare le competenze delle aziende nel campo dell’AI generativa e promuoverne l’adozione responsabile. Questa collaborazione è una grande opportunità per il sistema Confapi, che si conferma all’avanguardia e proiettato al futuro. Ringrazio in particolare Unimatica Confapi, che continua a fare da collettore per far emergere vantaggi competitivi per il nostro sistema produttivo”.

“L’intelligenza artificiale non è un’opportunità riservata alle grandi aziende, ma una leva strategica a disposizione di tutte le realtà, comprese le PMI, pilastro fondamentale dell’economia italiana”, ha sottolineato Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia. “Crediamo che l’AI possa accelerare l’innovazione in ogni organizzazione, ottimizzando processi, migliorando produttività e offrendo nuove opportunità di mercato. Con Confapi lavoriamo per rendere l’AI accessibile, affinché ogni impresa possa crescere, innovare e competere su scala globale”.

La partnership si inserisce all’interno del progetto più ampio Microsoft AI L.A.B. (Learn – Adopt – Benefit), lanciato a settembre 2023 con il supporto dell’ecosistema di partner Microsoft, che promuove l’adozione responsabile dell’AI generativa nelle aziende pubbliche e private, PMI, professionisti e studenti, favorendo la crescita sostenibile e l’innovazione digitale in Italia.

Ad oggi, AI L.A.B. ha coinvolto oltre 400 aziende e 35 partner, con più di 600 progetti attivati per sviluppare soluzioni avanzate di AI e percorsi di formazione personalizzati, capaci di generare benefici concreti in termini di competitività e produttività per il tessuto imprenditoriale italiano.