Altamura, rapina in tabaccheria: arrestati due uomini grazie all’intervento di un poliziotto fuori servizio

ALTAMURA - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato e i Carabinieri di Altamura hanno arrestato due uomini di 31 e 35 anni, entrambi residenti in città, responsabili di una rapina ai danni di una tabaccheria nel centro storico.

I due, con il volto coperto, sono entrati nel negozio e, minacciando con un oggetto non identificato, sono riusciti a farsi consegnare circa 1.000 euro dal titolare, prima di fuggire. Durante la fuga, però, uno dei due è stato riconosciuto da un poliziotto fuori servizio, che ha immediatamente allertato una pattuglia dei Carabinieri.

Grazie alla pronta collaborazione tra le forze dell’ordine, l’uomo è stato bloccato e arrestato. Qualche ora dopo è stato catturato anche il complice. I due sono stati quindi condotti in carcere.

Le indagini hanno rivelato che i rapinatori non erano armati: impugnavano soltanto un calzino raggomitolato, scambiato per un’arma in quei momenti di confusione e paura. Il denaro sottratto è stato restituito al legittimo proprietario, che ha potuto riaprire la sua attività senza ulteriori danni.

L’intervento tempestivo e coordinato delle forze dell’ordine ha così permesso di assicurare alla giustizia i responsabili e di restituire la serenità al centro storico di Altamura.