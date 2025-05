Milano, da Shoo Loong Kan spettacoli e ravioli in omaggio per la Festa di Duanwu

MILANO - Shoo Loong Kan, scenografico ristorante milanese dove si gusta l’autentico hot pot del Sichuan, celebra la Festa di Duanwu (la Festa delle Barche Drago) con tante iniziative gastronomiche, ludiche e culturali, alla scoperta di una delle più antiche e importanti ricorrenze cinesi, divenuta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO nel 2009.

Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno, sia a pranzo che a cena, tutti i clienti saranno omaggiati con un piatto di ravioli zongzi (fagottini piramidali di riso glutinoso avvolti in foglie di bambù, ripieni di ingredienti dolci o salati), pietanza porta fortuna che si consuma tradizionalmente per l’occasione, in due versioni: una vegan con datteri e una per onnivori a base di carne di maiale e piselli gialli.

Ad ogni tavolo adulti e bambini potranno divertirsi e immergersi nella cultura della Festa delle Barche Drago, svolgendo alcune attività che permetteranno, una volta completate, di ricevere in dono un simpatico mini-ventilatore con illuminazione offerto da Shoo Loong Kan in collaborazione con l’azienda Mulin. Una sorta di mini challenge in tre tappe che coinvolgerà gli ospiti nella realizzazione di un origami, di un braccialetto beneaugurale di fili colorati e di un addobbo di erbe aromatiche con ideogramma che sarà appeso nelle sale del locale, tutte usanze tipiche della Festa di Duanwu.

Appuntamento speciale domenica 1 giugno a pranzo (dalle 12:30) con la performance live dell’Ambasciatrice della Musica Tradizionale Cinese in Italia Melody Pipe che suonerà dal vivo la pipa, strumento musicale cinese a quattro corde appartenente alla famiglia dei liuti, illustrandone storia e aneddoti.

Ma i festeggiamenti per la Festa delle Barche Drago da Shoo Loong Kan non finiscono qui. Già da oggi e fino al 15 giugno, in promozione 2x1 sia i rotolini di manzo e di agnello per l’hot pot (tra i piatti più amati del menu) che la birra cinese Snow Beer.





Shoo Loong Kan

Via Farini 21 - Milano (MI)

Tel. +39 324.2866666

Sempre aperto

Orari ristorante: Dal lunedì al venerdì (12:00-15:00/18-00:00), sabato e domenica (orario continuato dalle 12:00 a mezzanotte)

Prezzo medio: 35 Euro

Coperto: 3 Euro

Carte di credito: Tutte tranne Diners

Animali: si, purchè educati

Accesso disabili: con aiuto

Website shooloongkan.it

IG shooloongkanmilano