Italia Viva: a Modugno l'assemblea regionale

Domani, giovedì 29 maggio, a Modugno (Ba), presso il Teatro Fava (via Tagliamento, 53) si terrà l’assemblea regionale di Italia Viva Puglia, incontro aperto a iscritti e simpatizzanti.

Saranno presenti il vice-presidente del partito Davide Faraone e Teresa Bellanova, dirigente e già ministro dell’Agricoltura.

“L’appuntamento – spiega Faraone – rientra nel capillare lavoro che il partito sta facendo sul territorio in vista delle elezioni regionali di questo autunno. Anche in Puglia, tutto il nostro impegno sarà concentrato alla costruzione di un centrosinistra unito e rappresentato da un candidato autorevole. Davanti alle prime, evidenti battute d’arresto del governo Meloni, le elezioni di una regione importante come la Puglia hanno grande rilievo”.

“Italia Viva da anni si impegna per costruire una proposta politica riformista in Puglia – continua Stefano Franco, presidente di Italia Viva in Provincia di Bari –. Vogliamo fare la nostra parte e contribuire a rafforzare la coalizione di centro-sinistra costruendo un’agenda politica orientata a risolvere i veri problemi delle persone”.