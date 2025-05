Monopolele Festival: il più grande festival italiano dedicato all’ukulele

MONOPOLI - Dal 30 maggio al 1° giugno, Monopoli si trasforma nel cuore pulsante della musica con il, il più grande evento in Italia dedicato al suono unico dell’ukulele, la celebre “chitarra bonsai”. Tre giorni intensi condi fama internazionale, tra cui Raphael Gualazzi, l’uku-star hawaiano Taimane, il maestro canadese James Hill, l’astro nascente Vinicius Vivas e la Ukulele Orchestra of Great Britain, che festeggia 40 anni di carriera.

Venerdì 30 maggio: l’apertura tra workshop e grandi nomi

Il festival prende il via nel pomeriggio con workshop e una vivace street parade. La sera, alle 20.30 in piazza Palmieri, si parte con Larissa Leaves, una delle più talentuose ukuleliste d’Europa, nota per la sua tecnica percussiva e virtuosa. A seguire, l’energia delle musiciste pugliesi de Le Cumbinate, accompagnate da Adriano Bono, frontman della storica band reggae-ska Le Radici nel cemento.

Tra gli appuntamenti imperdibili la performance di James Hill, artista canadese che ha contribuito in modo decisivo alla diffusione mondiale dell’ukulele. Con il suo humor e la tecnica sopraffina, Hill affascinerà il pubblico in piazza Palmieri. La serata si chiude al Caffè Mezzopieno con la festa disco di Ukulollo (Lorenzo Vignando), che farà ballare con cover anni ’80 e ’90.

Sabato 31 maggio: Gualazzi e le grandi stelle internazionali

Il clou del festival è sabato con il concerto speciale di Raphael Gualazzi alle 19 in piazza Vittorio Emanuele. Il cantautore jazz-pop proporrà brani originali e rivisitazioni sofisticate su ukulele. Alle 21, sempre in piazza Palmieri, spazio all’eleganza swing di Charlotte Pelgen, che riporterà in vita le atmosfere dell’epoca d’oro dello swing.

Un progetto esclusivo vedrà poi l’incontro tra l’ukulele di Danilo Vignola e la chitarra battente di Francesco Loccisano, per un dialogo musicale tutto mediterraneo. A seguire, direttamente dalle Hawaii, l’energica e tecnicissima Taimane aprirà il suo tour europeo con un’esibizione coinvolgente.

La notte si chiude con la Saturday Night Jam al Caffè Mezzopieno, una jam session aperta a musicisti di ogni livello.

Domenica 1 giugno: chiusura con grandi nomi e jam unplugged

La terza giornata si apre con attività diurne e si prepara alla grande serata finale. Alle 20.30 in piazza Palmieri, concerto di Vinicius Vivas, talentuoso ukulelista brasiliano dal repertorio eclettico che spazia dal gypsy manouche al light pop. Vivas si esibirà poi in un suggestivo duetto con la voce intensa di Saba Anglana, cantante e scrittrice di origine somala.

Momento clou della serata sarà l’esibizione dell’Ukulele Orchestra of Great Britain, che celebra i 40 anni di carriera con un concerto imperdibile. Il festival si concluderà al Caffè Mezzopieno con una jam session unplugged alle 23, un’esperienza acustica intima e coinvolgente.

Partecipazione e informazioni

Gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti; per alcuni è richiesta prenotazione.

Per dettagli e prenotazioni: https://monopolele.com/it/

Monopolele Festival è una tre giorni imperdibile per tutti gli appassionati di ukulele e di musica dal vivo, con un programma ricco e variegato capace di unire tradizione, innovazione e atmosfere internazionali nel cuore della Puglia.